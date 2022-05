RIFORMA PENSIONI 2022/ La possibile proposta del Governo a fine anno (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

In un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, Mauro Marino boccia la proposta di riforma delle pensioni avanzata nei mesi scorsi da Pasquale Tridico, evidenziando soprattutto di temere che possa essere “la ‘testa di ponte’ della vera, reale proposta che farà il Governo in autunno ai sindacati e che già ha avuto modo di evidenziare, ovviamente sempre senza mai definire esattamente i termini e le condizioni. Sto parlando della proposta chiamata ‘Opzione Tutti’, quella che consentirebbe una flessibilità in uscita a partire dai 63/64 anni di età a chi ha almeno 20/25 anni di contributi optando però, al pari di Opzione Donna, per il conteggio dell’assegno previdenziale effettuato integralmente con il calcolo contributivo e conseguente perdita per sempre per il lavoratore di almeno il 25% della pensione”.

LA NECESSITÀ DI UNA RIFORMA DELLE PENSIONI INTEGRALE

Per Marino, “queste ipotesi non sono quelle di cui i cittadini hanno bisogno”. Serve invece “una riforma delle pensioni strutturale che impatti su tutti gli aspetti che interessano la previdenza. Quindi oltre alla flessibilità in uscita affrontare anche il discorso dei precoci, delle persone cioè che sono entrate giovanissime nel mondo del lavoro e che, ritengo, arrivati a 41 anni di contribuzione debbano uscire dal mondo del lavoro indipendentemente dall’età anagrafica e senza penalizzazioni. Affrontare inoltre la problematica della flessibilità uscita concedendola dai 62 anni, con una lieve penalizzazione annua e consentendo, a chi lo volesse, di rimanere oltre l’età prevista percependo un incentivo”. Dunque occorre “affrontare il problema previdenziale nella sua interezza dando ai cittadini italiani equità e certezza del diritto”.

