RIFORMA PENSIONI 2022/ La preoccupazione dei sindacati per la crisi di Governo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SONCINI (UIL)

La situazione politica italiana desta preoccupazione tra i sindacati, anche per via dei possibili interventi normativi che sono destinati a rimanere in sospeso, tra cui la riforma delle pensioni. La Provincia di Cremona riporta le parole di Paolo Soncini, Segretario generale Uil Cremona Mantova, secondo cui “l’Italia ha bisogno di un Governo, che sia stabile con cui si possa dialogare e confrontarci nel tempo”, anche perché “bisogna riprendere la strada interrotta perché davanti a noi abbiamo tante emergenze che richiedono delle risposte immediate e concrete. Abbiamo l’emergenza dell’inflazione, sul recupero del potere d’acquisto dei lavoratori e dei pensionati, del costo dell’energia, sulla riforma fiscale e sulla riforma del welfare e delle pensioni di cui non si parla più”.

L’ANALISI DI CURCI (CGIL)

La Segretaria generale della Cgil Cremona, Elena Curci, rincara la dose, spiegando che “non è il momento di indebolire il Paese e bloccare le riforme. Stiamo vivendo la crisi più profonda degli ultimi settanta anni e siamo chiamati a misurarci con eventi che condizioneranno il futuro del pianeta”. Dal suo punto di vista, “c’è bisogno di risposte immediate è per questo che i temi che abbiamo posto all’ultimo incontro del 12 luglio 2022 al Governo sono stati: crisi energetica, superamento della precarietà, strumenti fiscali per tutelare i salari e le pensioni dall’aumento dell’inflazione, salario minimo e legge sulla rappresentanza, rinnovo dei contratti, politiche industriali, scuola, sanità, una vera riforma fiscale, riforma delle pensioni superando definitivamente la legge Fornero”.

