RIFORMA PENSIONI 2022/ La preoccupazione di Manageritalia per i redditi medio-alti

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MANTOVANI

Secondo Mario Mantovani, “è necessario sostenere redditi e pensioni più bassi”, come ha fatto il Governo con il Decreto aiuti-bis, “ma anche riconoscere che queste risorse provengono da un ulteriore drenaggio ai danni di dipendenti e i pensionati, colpiti pesantemente dall’inflazione e penalizzati dal mancato adeguamento delle retribuzioni”. Il Presidente di Manageritalia non dimentica, infatti, che gli interventi sul cuneo fiscale e sulle pensioni previsti dall’esecutivo riguardano solo chi percepisce fino a 35mila euro l’ano, mentre per chi ha redditi più alti e vede erodersi il potere d’acquisto non c’è nulla. “Siamo l’unico, tra i più grandi Paesi Ocse, in cui chi guadagna tra 50 e 100.000 euro lordi all’anno è tassato come se fosse ricco”.

IL CONTRIBUTO DEI REDDITI PIÙ ALTI

Per Mantovani, questo “è un sistema che scoraggia la crescita, l’impegno professionale, l’assunzione di responsabilità. E basta un periodo di disoccupazione o il pensionamento per ritrovarsi in difficoltà. A differenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, non abbiamo la possibilità di trasferire ai clienti almeno una parte dell’inflazione. I manager attivi e pensionati che rappresentiamo si attenderebbero almeno un riconoscimento del grande contributo che stanno dando e una prospettiva di riduzione del carico fiscale, nel medio termine. Si parla invece sempre di ridurre il cuneo fiscale per fasce di reddito che pagano zero o qualche migliaio di euro l’anno di Irpef. E non vorremmo dover ricevere un altro conto salato in autunno, in previsione dei tempi difficili prospettati dal Premier Draghi”.

