RIFORMA PENSIONI 2022/ La richiesta sempre più urgente sulle 14esime (ultime notizie)

L’edizione barese di Repubblica riporta la notizia della morte di un operaio di 72 anni avvenuta ieri mattina a Lecce per la caduta durante i lavori di ristrutturazione di un immobile. Secondo Valentina Fragassi, Segretari generale della Cgil di Lecce, “piangere la morte di un pensionato sul luogo di lavoro deve far riflettere sulla condizione degli anziani che raggiungono l’età per ottenere l’assegno previdenziale. Si pone una questione di vera e propria sopravvivenza per chi arriva alla pensione dopo 40 anni di duro lavoro e di colpo si ritrova a fare i conti con lo stato di bisogno. Questa è una condizione che purtroppo riguarda molti cittadini della provincia di Lecce, dove gli assegni pensionistici sono tra i più bassi d’Italia”.

LE RICHIESTE DELLA UIL

Infatti, spiega la sindacalista, “molti pensionati sono quasi costretti a ricorrere a lavori extra, spesso di fortuna. Serve con urgenza un provvedimento che aumenti il potere di acquisto delle pensioni, allargando per esempio la platea dei percettori della cosiddetta 14esima. Lo abbiamo chiesto anche sabato durante la manifestazione a Roma: basta con la politica degli interventi spot e dei bonus una tantum; il Governo pensi ad interventi strutturali”. Il quotidiano riporta anche le dichiarazioni di Salvatore Giannetto e Paola Esposito, rispettivamente segretario generale della Uil di Lecce e della Feneal-Uil di Lecce, secondo cui “non possiamo non gridare tutta la nostra indignazione per un’altra vita spezzata, per l’assurdità di finire uccisi nello svolgimento del proprio lavoro, un lavoro pesante a un’età decisamente inadatta”.

