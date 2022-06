RIFORMA PENSIONI 2022/ Le istanze del Cupla per i pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE ISTANZE DEL CUPLA

A Firenze si è tenuto il convegno “Difesa del potere di acquisto degli anziani”, in cui è stato presentato il Rapporto_Cer Cupla 22 relativo a pensioni, inflazione e fisco. Come riporta Dimensione agricola, il mensile della Cia Toscana, con l’occasione il Coordinamento Unitario Pensionati Lavoro Autonomo ha ricordato le proprie istanze per aiutare i pensionati, tra cui: “adeguare, seppur gradualmente, i trattamenti minimi di pensione al 40 per cento del reddito medio nazionale; riformare il meccanismo di rivalutazione annuale calcolata dall’Istat, adottando l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione europea (Ipca), decisamente più adatto dell’indice per le famiglie di operai e impiegati (FOI)”.

LE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE RICHIESTE

Inoltre, il Cupla chiede di “colmare lo svantaggio in fatto di tassazione ai danni dei pensionati allineando le detrazioni da lavoro dipendente e da pensione, oppure introducendo un nuovo bonus Irpef pensionati, che coinvolga, ad esempio, tutti coloro che percepiscono pensioni basse escluse quelle assistenziali che sono esenti”. Per sostenere le proprie richieste, il Cupla intende “sensibilizzare i gruppi parlamentari in occasione della discussione del bilancio previsionale pubblico del 2023” e “concertare una strategia condivisa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil dei pensionati e, infine, promuovere attività significative e originali a tale scopo”. Vedremo quali saranno gli esiti di queste iniziative volte a supportare istanze in favore dei pensionati.

