RIFORMA PENSIONI 2022/ Landini: dire Quota 41 non vuole dire nulla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAPONE E MARGIOTTA

Secondo Paolo Capone, Segretario generale dell’Ugl, “per quanto riguarda la riforma delle pensioni urge prorogare, in vista di una successiva stabilizzazione, l’Ape sociale, Opzione donna e Quota 102. In prospettiva, a tali strumenti che devono aggiungersi anche Quota 41, riferita alla sola anzianità contributiva, e l’introduzione di meccanismi di garanzia sulle pensioni future per i giovani, le donne e, più in generale, per quelli che hanno avuto carriere lavorative discontinue”. Confsal, invece, tramite il suo Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta, evidenzia che “il sistema previdenziale fa acqua ‘da tutte le partì e così i lavoratori non potranno contare su una pensione equa”.

Riforma pensioni 2022/ I sindacati vogliono un piano strutturale, "non le quote"

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI E FINI

Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, spiega invece, come riporta Adnkronos, che “dire Quota 41 non vuole dire nulla, uno può dire 42-43 il problema è quale riforma delle pensioni fare perché se poi uno dice quota 41 e poi ci mette di fianco l’età salta fuori che è quota 103, 104, 105. Di cosa stiamo discutendo?”. Infine, come riporta Ansa, la Confederazione italiana agricoltori. tramite il suo Presidente Cristiano Fini, durante l’incontro tra il ministro del Lavoro Calderone e le parti sociali, ha fatto presente che “bisogna aumentare le pensioni al minimo che riguardano una platea di oltre 1,7 milioni di anziani, di cui un terzo sono ex agricoltori dalle 400 euro attuali si dovrebbe arrivare a 780 euro mensili per adeguarsi a tutti i parametri previsti dalle norme nazionali ed europee sui livelli di povertà”.

PENSIONI E LAVORO/ Le urgenze che il Governo non può affrontare da solo

