RIFORMA PENSIONI 2022/ La domanda di Elsa Fornero su Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DOMANDA DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero ha posto una domanda importante in tema di riforma delle pensioni. “Quota 41 ok, ma sull’età non viene detto nulla visto che la legge che porta il mio nome parla di 67 anni: lasciate i 67 anni oppure li anticipate?”. L’ex ministra del Lavoro, come riporta Ansa, ha evidenziato, durante un dibattito all’interno del Forum Elle Active, che la questione è rilevante per “la spesa pensionistica e la domanda è se oggi per il nostro welfare abbiamo bisogno di aumentare la spesa pensionistica o non ci siano altre voci di spesa prioritaria. E secondo me la risposta è sì ci sono altre priorità in Italia perché la povertà si annida soprattutto tra le famiglie giovani con bambini e sono i bambini prevalentemente in condizione di povertà e quindi ci preoccupiamo delle loro pensioni? No io direi preoccupiamoci del loro presente , della scuola, e dell’occupazione”.

LE PAROLE DI BONOMI

Secondo Carlo Bonomi, invece, “se dobbiamo parlare di pensioni forse bisogna affrontare seriamente una riforma del sistema pensionistico e non andare avanti con ‘quote'”. Il Presidente di Confindustria sottolinea, inoltre, di ritenere “che sono stati molto pochi ad andare in pensione con la Fornero: con otto clausole di salvaguardia non c’è andato nessuno”. Tuttavia, Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, ricorda che “il Governo è al lavoro per cercare di evitare un ritorno alla legge Fornero, rivedere le quote stabilite recuperando risorse da chi le ha utilizzate fraudolentemente, come chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza quando non ne aveva i titoli”.

