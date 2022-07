RIFORMA PENSIONI 2022/ Le mosse di commercialisti e giornalisti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE MOSSE DELLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI

Nella quarta edizione del Reputational Report, la Cassa dottori commercialisti, come riporta Il Sole 24 Ore, ha dedicato una sezione “alle azioni messe in campo dall’ente per riconoscere ai propri iscritti pensioni più alte. Due sono i meccanismi scelti per arricchire il montante individuale dei dottori commercialisti: l’aumento dell’aliquota di computo e il riversamento sul montante di una quota parte del contributo integrativo: il 25% dal 2012 al 2022 e il 37,5% dal 2023 al 2032 per chi ha il calcolo solo contributivo; le percentuali vengono ridotte in caso di calcolo con il sistema misto”. In questo modo, di fatto, vengono aiutati gli iscritti più giovani, che ricadono appunto interamente nel sistema contributivo.

LA PREOCCUPAZIONE DEI GIORNALISTI

Le cose non vanno così bene, invece, per i giornalisti. Se è vero che dal 1° di luglio l’Inpgi 1 è definitivamente passata all’Inps, incombe il prelievo forzoso dell’1% per cinque anni su pensioni e stipendi con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Come ricorda il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in una nota, “si tratta di misure assunte un anno fa dall’Inpgi nel tentativo di salvaguardare l’autonomia dell’Istituto. La successiva decisione del Governo di far confluire nell’Inps la gestione principale dell’ente previdenziale dei giornalisti ha, di fatto, superato la delibera del Cda rendendola non più aderente al quadro normativo”. Il Cnog ha quindi dato “mandato al Presidente di promuovere tutte le iniziative necessarie, compresa la convocazione straordinaria della massima assise giornalistica italiana, per annullare una iniqua misura retroattiva che colpisce insieme attivi e pensionati”.

