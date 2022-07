RIFORMA PENSIONI 2022/ Il gender gap presente anche nei fondi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SUI DATI COVIP

In un articolo pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, Simona Palone spiega che i dati della relazione annuale della Covip relativi ai fondi pensione “riflettono le differenze, anche territoriali, presenti nel mercato del lavoro, caratterizzato, soprattutto per le donne da una carriera lavorativa con andamento precario, con minori tassi di occupazione, più frequenti interruzioni di carriera, profili retributivi più bassi e meno dinamici, maggiore ricorso al part-time e ai rapporti di lavoro a tempo determinato. È necessario un segnale di attenzione a questo problema. Va da sé che, per un verso, si impone l’adozione di misure a favore dell’occupazione, specie delle categorie più deboli, tra cui il superamento del gender gap retributivo; misure adeguate per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; agevolazione dei servizi di cura familiare”.

LE MISURE PER AIUTARE LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Secondo l’avvocato giuslavorista, esperto di previdenza complementare, occorre anche “una mirata informazione sull’educazione finanziaria e previdenziale e sull’importanza del risparmio previdenziale, ancora scarsamente percepita specie tra i giovani, le donne, gli individui che percepiscono redditi bassi, per porre tutti nelle condizioni di compiere scelte previdenziali e finanziarie consapevoli”. Per esempio, non bisogna dimenticare quelle che sono le “ulteriori possibilità che offre la previdenza complementare di attingere alla posizione accumulata presso il fondo pensione, tramite anticipazioni e riscatti e di poter fruire di strumenti di tutela in caso di perdita del posto di lavoro, quando si è ancora lontani dalla pensione”.

