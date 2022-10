RIFORMA PENSIONI 2022/ Le proposte di Cgil e Fipac per la previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI E MARRA

Dalla manifestazione nazionale organizzata a Roma, Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, come riporta Ansa sabato ha chiesto una riforma fiscale “che vada a ridurre le tasse sui lavoratori dipendenti e sui pensionati a partire dai redditi più bassi e a rafforzare la lotta all’evasione”. In un intervento su collettiva.it Salvatore Marra, coordinatore Politiche europee e internazionali della Cgil, spiega: “Le nostre proposte sono chiare: fermare la precarietà, ridurre l’orario di lavoro, garantire lavoro di qualità, annullare le differenze salariali tra donne e uomini, costruire pensioni di garanzia che permettano a tutti di vivere una vecchiaia dignitosa, affrontare con fermezza il cambiamento climatico”.

LA PROPOSTA DI GIARDINIERI

Sergio Giardinieri, Presidente della Fipac provinciale di Terni (la Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali, aderente a Confesercenti), intervistato da tuttoggi.info, propone un’alternativa alla promessa del centrodestra di aumentare le pensioni minime a 1.000 euro: “Ad esempio, consentire di portare in detrazione l’intero stipendio che si paga a una badante. Sarebbe un modo per recuperare le tasse pagate sulla pensione. Certo, non tutti hanno assunto collaboratori. Ma sono tanti, tra coloro che hanno più di 75 anni e sono in difficoltà, magari perché soli”. Per i pensionati meno abbienti, invece, “la soluzione più logica e attuabile mi sembra quella che sia la Regione a venire incontro ai pensionati con i redditi più bassi, prevedendo una fascia di esenzione delle addizionali regionali”.

