RIFORMA PENSIONI 2022/ Le richieste della Cgil e della Cisl al nuovo Governo

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TIPALDI

Gianpiero Tipaldi, Segretario generale della Cisl Napoli, a margine della presentazione del bilancio sociale dell’Inps ha detto, come riporta Ansa, che “entro fine anno riteniamo utile un accordo per superare la legge Fornero sulle pensioni perché non si può andare in pensione a 67 anni specialmente chi fa un lavoro usurante. Inoltre le crisi che stiamo affrontando si superano solo se si riparte dal lavoro. Per questo bisogna mettere in atto politiche che possano riprendere quel rapporto forte per la tenuta sociale di tutti i sistemi di protezione sociale”. La Cgil intanto si prepara alla manifestazione nazionale dell’8 ottobre a Roma, con conclusione in piazza del Popolo, con cui chiederà anche l’aumento delle pensioni.

Riforma pensioni 2022/ L'invito all'autocritica nel Pd

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI

A margine dell’assemblea della Cgil di Roma e Lazio, come riporta collettiva.it, il Segretario generale Maurizio Landini ha detto: “Noi chiediamo al prossimo governo che con i sindacati e con le parti sociali apra un confronto vero prima di prendere delle decisioni, sia per la legge di bilancio, sia per la battaglia da fare con l’Europa per superare l’austerità e che definisca nuove regole”. “Noi su questo ci mobiliteremo il prossimo 8 ottobre, data che avevamo stabilito prima delle elezioni. Il lavoro fa delle proposte all’Italia e all’Europa. E avevamo detto che qualsiasi governo ci sarà, noi ci confronteremo. Il sindacato non cambia idea a secondo del quadro politico che c’è. Noi dobbiamo dare risposte ai lavoratori, giovani e pensionati, cambiando leggi e politiche sbagliate”, ha aggiunto.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Leo (FdI): non si può tornare alla Fornero

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2022/ L'incognita della piattaforma sindacale per il centrodestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA