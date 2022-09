RIFORMA PENSIONI 2022/ Le richieste di Cupla Fvg e Anmic sugli importi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CHIANDUSSI

Pierino Chiandussi, Presidente del Cupla Fvg, come riporta friulisera.it, ha inviato un chiaro messaggio ai candidati alle elezioni anche in tema di riforma delle pensioni, con la richiesta di “adeguare, seppur gradualmente, i trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito medio nazionale”. Il Cupla Fvg, ha aggiunto Chiandussi, ha auspicato anche “la riforma del meccanismo di rivalutazione annuale delle pensioni calcolata dall’Istat, adottando l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi Ue, l’Ipca”, oltre che una soluzione per colmare “lo svantaggio esistente sulla tassazione a danno dei pensionati”. Chiandussi ha proposto di “allineare le detrazioni da lavoro dipendente e la pensione o introdurre un nuovo bonus Irpef per i pensioni che percepiscono pensioni basse”.

LE RICHIESTE DELL’ANMIC

In vista del voto arrivano anche le richieste dell’Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, il cui Presidente Nazaro Pagano evidenzia la necessità di aumentare l’importo delle pensioni di invalidità, “perché i 290€ al mese non consentono più di sopravvivere. E laddove abbiamo delle situazioni, diciamo così, di invalidità totale, anche con accompagnamento con oltre 520€ al mese. Di fronte a questa crisi e inflazionistica che si sta manifestando non sono certamente sufficienti”. Per l’Anmic, risulta necessario anche un aumento anche delle indennità di accompagnamento. Si deve tenere conto che da oltre trent’anni non sono mai stati riviste, sono soltanto aumentate leggermente per quanto riguarda le pensioni in questi ultimi venti anni, di circa 30€, perché ogni anno vi è uno scarto di 1,52€ euro”.

