RIFORMA PENSIONI 2022/ Le scelte possibili per il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MARINO

In un articolo pubblicato su ilfriuli.it, Mauro Marino evidenzia che per una riforma delle pensioni “strutturale e giusta è ovvio che non possono bastare 50 giorni (la Fornero docet)”, quindi, il Governo potrà prorogare “di un anno le norme che sono in scadenza alla fine di dicembre (Opzione Donna, Ape Sociale e Quota 102) e, poi, entro il primo semestre 2023 deve essere discussa, votata e approvata la legge nella sua completezza e totalità. Ma un Governo serio questo lo deve dire subito ai cittadini presentandosi in conferenza stampa e mettendoci la faccia. I lavoratori sono stufi di giochetti, parole dette e non dette in tv o con interviste sui giornali: i governanti devono essere chiari e fare un patto con i cittadini”.

LA RUSSA PRESIDENTE DEL SENATO/ Il giurista: così Berlusconi ha violato il ruolo di garanzia

I PASSI PER UNA VERA RIFORMA

L’esperto di previdenza si dice convinto “che gli italiani capirebbero e, dimostrando intelligenza, darebbero fiducia a un nuovo Governo che opera in questo modo. La legge previdenziale dovrà avere un suo iter autonomo e dovrà essere approvata entro l’estate del 2023 per poi dare modo all’Inps di preparare le circolari applicative per entrare nella sua applicabilità effettiva dal 1° gennaio 2024”. Dal suo punto di vista si dovrebbe procedere a una separazione tra previdenza e assistenza, a varare Quota 41, insieme a “un’amplissima flessibilità dai 62 a 70 anni, con lievi penalizzazioni e maggiorazioni perché ogni cittadino deve essere libero di decidere quando ritirarsi dal mondo del lavoro”. “Mettendosi immediatamente ad affrontare il problema con serietà e impegno si potrà avere dall’1 gennaio 2024 una riforma previdenziale equa e duratura che gli italiani aspettano da troppo tempo”, aggiunge Marino.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Boeri: Quota 41 sarebbe rischiosa

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni, cosa cambia dal 2023/ Ape sociale e Legge Fornero: le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA