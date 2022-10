RIFORMA PENSIONI 2022/ Il rimprovero al Pd sulla Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GATTARI

Come riporta centropagina.it, Silvano Gattari, Presidente CNA Pensionati di Macerata, ricorda che inflazione e caro energia stanno comportando per i pensionati “un vero e proprio salasso, con un maggiore esborso che abbiamo calcolato in almeno 1.200 euro l’anno”. “Considerando che un artigiano con 42 anni di contributi maturati e 25.000 euro di retribuzione lorda annua – aggiunge quindi Gattari – può contare su una pensione di vecchiaia intorno al migliaio di euro, stiamo andando verso una pericolosa diffusione della marginalizzazione e della precarizzazione per ampie fasce della popolazione anziana. I pensionati che escono dal mondo artigiano meritano un trattamento ben diverso da quello attuale”.

IL RIMPROVERO AL PD

Fabrizio Tola, in un articolo sul Diario del lavoro, chiede invece al Pd di “cercare se stesso”, prima ancora che un nuovo Segretario. E per questo i dem dovrebbero riflettere su alcuni temi, tra cui quello relativo alla riforma delle pensioni: “Riforma Fornero sì, Riforma Fornero No? Si è d’accordo con la filosofia di quota 100 (tutti a prescindere) o si anticipa la pensione per i lavori particolarmente logoranti e per i lavoratori di una certa età che si trovano in aziende in crisi? Si modifica la Fornero per tutti o si differenzia l’impiegato di concetto o il bidello dall’operaio alla catena di montaggio o l’edile?”. “La destra ha vinto e ha il dovere di governare, il Pd ha il dovere di fare una sana e forte opposizione, ma sempre nell’interesse del Paese”, aggiunge in conclusione Tola.

