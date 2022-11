RIFORMA PENSIONI 2022/ Quota 41 con 62 anni costerà 700 milioni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL COSTO DI QUOTA 41

Come riportano sia Il Sole 24 Ore che Milano Finanza, la misura di riforma delle pensioni per consentire di andare in pensione a 62 anni con un’anzianità contributiva di 41 anni per il solo 2023 dovrebbe costare 700 milioni di euro. Il sottosegretario al Lavoro Durigon aveva parlato di una spesa di circa un miliardo, ma aveva altresì ipotizzato che la soglia anagrafica potesse essere di 61 anni. E ieri, come riporta Ansa, a margine dell’assemblea di Cida ha detto che su Quota 41 “stiamo lavorando, vedremo quello che potremo fare ma inizieremo il percorso di quello che abbiamo approvato nel nostro programma”, ricordando che il Governo si è formato in “un momento molto ravvicinato a questa finanziaria, è la prima volta che succede”.

I PENSIONATI ALL’ESTERO

Intanto, come spiega Repubblica, “non sono solo i giovani a lasciare l’Italia per un futuro migliore. Tra i quasi sei milioni di iscritti all’Aire, l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, gli over 65 dal 2006 a oggi sono aumentati del 103,5%, secondo l’ultima edizione del Rapporto della Fondazione Migrantes. I pensionati emigrano per ragioni diverse da quelle dei giovani, scelgono i Paesi con un trattamento fiscale favorevole agli stranieri che trasferiscono la residenza. E magari con un tenore di vita migliore, anche sotto altri aspetti”. In particolare, “Portogallo e la Tunisia, secondo i dati raccolti dalla fondazione, che fa capo alla Cei, sono in cima alle preferenze dei pensionati italiani che scelgono di trasferirsi all’estero”.

