RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini: Quota 41 sostenuta anche dai sindacati

RIFORMA PENSIONI, SALVINI SU QUOTA 41

Come riporta Fanpage, Matteo Salvini a Crotone ha dichiarato che la riforma delle pensioni targata Fornero è “la prima legge che cancellerò, se avrò l’onore, in caso di vittoria del centrodestra”. Il leader della Lega ha poi aggiunto che “andare in pensione dopo 40 anni di lavoro non è un regalo, è un sacrosanto diritto e quindi chi sceglie la Lega sceglie il diritto di pensione. Mandiamo in pensione la legge Fornero!”. A proposito di Quota 41, ha spiegato invece Salvini al Sole 24 Ore, “segnalo che la sua ragionevolezza e sostenibilità è sostenuta perfino dai sindacati. Consentirebbe una pensione dignitosa a chi ha lavorato una vita, aprendo spazi per i giovani senza impedire a chi vuole lavorare più a lungo di farlo”.

LE PAROLE DI ZENNARO

Intervistato da abruzzoweb.it, invece, Antonio Zennaro, candidato del Carroccio, ha detto che “le persone non possono andare a lavorare dopo i 70 anni, esiste un diritto a riposo da garantire. La sinistra il terzo Polo critica Quota 41 affermando che non è sostenibile dal punto di vista finanziario. Noi riteniamo che meno di 5 miliardi siano ben spesi, anche perché consentiranno di liberare molti posti di lavoro per i giovani, come è avvenuto con Quota 100, a giovamento anche della mobilità sociale, dell’efficienza e rinnovamento generazionale nella pubblica amministrazione e nel settore privato”. Zennaro ha sottolineato, quindi, che, in caso di vittoria alle elezioni verrà approvata “la Quota 41, già autorizzata dall’Europa e cancelleremo la Fornero”.

