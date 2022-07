RIFORMA PENSIONI 2022/ Treu: rafforzare secondo pilastro (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TREU

Secondo Tiziano Treu, Presidente del Cnel, “la previdenza complementare si sta sviluppando lentamente e con risorse esigue. Siamo arrivati a un punto in cui bisogna decidere cosa fare: se continuare così o, come sarebbe auspicabile, cambiare passo nella direzione di un rafforzamento del secondo pilastro”. Per l’ex ministro del Lavoro, come riporta l’agenzia di informazione Sir, “soprattutto in un periodo di incertezze come quello che stiamo vivendo, sarebbe bene avere un sistema previdenziale articolato, anche per incamerare maggiori risorse da impiegare per l’investimento di lungo periodo”. Oltre a Treu, nel quarto seminario del ciclo “Risparmio, mercato dei capitali e governo dell’impresa” hanno preso la parola altri importanti relatori.

LE PAROLE DI GALLI E GUISO

Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, ha evidenziato la necessità di una riforma delle pensioni che guardi alla previdenza complementare e “porti alla nascita di un vero e proprio secondo pilastro”, “non solo perché troppi lavoratori non beneficiano dei rendimenti di un investimento diversificato, ma anche per irrobustire il mercato dei capitali nazionale a beneficio delle imprese e delle infrastrutture”. Per Luigi Guiso, Axa professor of Household finance presso l’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), “il rafforzamento dei fondi pensione comporterebbe indubbi benefici tanto per i singoli risparmiatori, bisognosi di un piano di integrazione del futuro pensionistico, quanto per il tessuto imprenditoriale italiano e dunque per l’efficienza complessiva del sistema economico del Paese”.

