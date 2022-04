RIFORMA PENSIONI 2022/ Uil chiede riavvio confronto con il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Secondo Domenico Proietti, i riferimenti alla riforma delle pensioni contenuti nella Def, seppur vaghi, possono rappresentare “una nota positiva solo se accompagnati da fatti concreti. Per questo è necessario che il Governo riavvii celermente i tavoli tecnici di confronto che negli scorsi mesi hanno avviato un lavoro istruttorio su misure concrete volte a riportare una maggiore flessibilità nel sistema, a dare pensioni adeguate ai giovani, a valorizzare pienamente maternità e lavoro di cura, a rilanciare le adesioni alla previdenza complementare”. Per il Segretario confederale della Uil, “solo varando forti e lungimiranti interventi su questi temi, si riuscirà a riportare equità nel nostro sistema previdenziale che, in passato, troppo spesso, è stato oggetto di mere operazioni di cassa fatte passare per riforme”.

PATRIMONIALE/ Landini e i sostenitori di una tassa che neanche Biden vuol pronunciare

LE DICHIARAZIONI DI DE PALMA

Restando in ambito sindacale, collettiva.it riporta alcune dichiarazioni del nuovo Segretario generale della Fiom rilasciate a margine di un’assemblea sindacale alla Camera del lavoro di Reggio Emilia. Secondo Michele De Palma, “bisogna avere le risorse per poter finanziare il welfare, perché corriamo il rischio che milioni di persone nel nostro Paese che lavorano finiscano in povertà, con l’inflazione che c’è oggi”. “Si finanziano del 2 per cento in più le politiche militari e non si trovano risorse per pensioni, sanità e scuola o per gli aumenti nei contratti dei metalmeccanici? Per questo andrebbe promosso un intervento sul fisco”, aggiunge il sindacalista, secondo cui i soldi necessari “vanno presi dove ci sono: non tutti hanno perso allo stesso modo durante la pandemia”.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Se il Governo affida le sue scelte alla guerra in Ucraina

