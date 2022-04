RIFORMA PENSIONI 2022/ Cazzola: i sindacati dovranno accontentarsi di un’altra Quota

RIFORMA PENSIONI 2022, LE PAROLE DI CAZZOLA

Secondo Giuliano Cazzola, “i sindacati, nella legge di bilancio, dovranno accontentarsi di un’altra quota di avvicinamento all’andata a regime dei requisiti della riforma pensioni della Fornero”. L’ex deputato ritiene quindi che in tema di riforma pensioni ci potrà essere un balzo da Quota 102 a un’altra Quota, magari Quota 104. Intervistato da pensionipertutti.it ricorda poi che la Legge Fornero “ha compiuto dieci anni. È vero che in questo arco di tempo è stata manomessa, derogata in tanti modi, ma il destino ha voluto che fosse la riforma più longeva, benché Salvini minacciasse l’adozione di un decreto abrogativo come primo atto del governo”. E se “la Legge Fornero perdura dal 2011, vorrà pur dire qualcosa”. Cazzola lancia anche una provocazione: “I sindacati si sono accorti che in Ucraina i sessantenni sono stati richiamati alle armi?”.

LE PAROLE DI BOMBARDIERI (UIL) SU RIFORMA PENSINI 2022

Intanto Pierpaolo Bombardieri, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha spiegato che “per noi in questo momento le priorità devono essere le disuguaglianze e non gli armamenti. Servono risposte per lavoratori, pensionati e giovani. Su questo, finora, il Governo non ha dato risposte. Ne ha date solo alle aziende e nemmeno a tutte”. Il Segretario generale della Uil ritiene necessario “uno scostamento di bilancio per intervenire e dare risposte ai salari e alle pensioni”. Quanto alla riforma delle pensioni 2022, ricorda che “abbiamo fatto confronti con i ministri di Lavoro ed Economia. C’era da discutere il pezzo finale sulle compatibilità economiche. Non abbiamo intenzione di fare finta di niente, l’impegno era trovare un accordo nel Def, registriamo che il Def è in discussione e questo non c’è”.

