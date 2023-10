Riforma pensioni 2023/ Landini contro la manovra: non è quello che serve al Paese

LE PAROLE DI LANDINI

Come riporta l’Agenzia Dire, secondo il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, la Legge di bilancio “non è quello che serve al Paese, non solo perché non ci sono risposte sui salari ma perché si peggiorano alcuni istituti importanti come le pensioni, su cui si peggiora la riforma Fornero”. Dai dati del Casellario sui pensionati Inps, intanto, emerge, come riporta Ansa, che “le prestazioni del sistema pensionistico italiano vigenti alla fine del 2022 sono 22.772.004, per un ammontare complessivo annuo di 322.233 milioni di euro, che corrisponde a un importo medio per prestazione di 14.150 euro. Rispetto al 2021, il numero di prestazioni è aumentato dello 0,06% e il corrispondente importo complessivo annuo è aumentato del 2,9%”. Inoltre, “il 58% delle pensioni erogate nel 2022 ha un importo mensile inferiore ai 1.000 euro, mentre la quota di pensionati con un reddito da pensione al di sotto di questa soglia scende al 31,9%, per la possibilità di cumulo di più trattamenti pensionistici”.

RIFORMA PENSIONI, LA PERDITA PER ALCUNI DIPENDENTI PUBBLICI

Continua a far discutere la misura contenuta nella Legge di bilancio che interviene con una revisione delle aliquote di rendimento previdenziali per alcune categorie di dipendenti pubblici. Un’analisi della Cgil stima che la “penalizzazione” possa essere di quasi 4.500 euro l’anno per chi ha un retribuzione lorda 30.000 euro l’anno, raggiungendo punte superiori ai 7.000 euro per retribuzioni di 50.000 euro lordi l’anno. In questo secondo caso, considerando l’attesa di vita media e il pensionamento di vecchiaia a 67 anni dal 2024, i mancati introiti supererebbero i 118.000 euro”. Si capisce bene perché, quindi, i sindacati stiano protestando in maniera piuttosto forte contro questo intervento, che potrebbe anche spingere i dipendenti pubblici che possono ad andare in quiescenza prima della fine dell’anno per non subire penalizzazioni.

LE PAROLE DI SBARRA

Anche Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, intervistato dal Corriere della Sera si mostra abbastanza critico: “Le pensioni sono un diritto sacrosanto delle persone. Sono salario differito. È sbagliato stringere le maglie del sistema a quote, così come ridurre aliquote e rendimenti per i lavoratori pubblici della sanità, degli enti locali, dei medici, della scuola: non possiamo far cassa con chi ha lavorato una vita pagando i contributi”. Sbarra aggiunge poi che “occorre rafforzare e non ridurre le flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, risolvere la questione Opzione donna, assicurando anche la piena indicizzazione delle pensioni per quelle che vanno oltre 4 volte l’assegno minimo. Sono persone che hanno versato contributi previdenziali, per anni non hanno visto alcun adeguamento al costo della vita nei propri trattamenti, per di più falcidiati dall’inflazione”.

