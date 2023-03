RIFORMA PENSIONI 2023/ Anief protesta contro il Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Marcello Pacifico ricorda che “la passata estate durante la campagna elettorale diversi politici oggi al Governo avevano più volte promesso che in caso di vittoria delle elezioni politiche avrebbero provveduto a cancellare la Legge Fornero che manda in pensione alle soglie dei 70 anni anche dopo una vita di lavoro. Non solo questo non è stato fatto, ma si è approvata una modalità peggiorativa rispetto a quella degli ultimi governi. Inoltre, continuano a non esserci adeguata considerazione per chi opera professionalmente nella scuola, dove il rischio burnout è tra i più alti in assoluto e nella pubblica amministrazione: l’insegnamento e l’impiego di chi lavora a contatto con gli studenti, è un lavoro usurante e noi continueremo a chiederlo in tutte le sedi, a partire dalla Commissione Lavori gravosi”.

LE RICHIESTE DELL’ANIEF

Secondo il Presidente nazionale dell’Anief, “il sindacato ha tutte le ragioni per ritenere che per i dipendenti della scuola, docenti e Ata, deve essere prevista una ‘finestra’ con il riscatto gratuito della formazione universitaria: 40 anni di contributi (massimo 64 anni con 20 anni di contributi), con il massimo contributivo, senza tagli all’assegno pensionistico e tanto di ringraziamento da parte del Presidente della Repubblica con la nomina a Cavaliere del lavoro. La conversione gratuita in contributi degli anni universitari è stat chiesta più volte di recente anche dal Presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Secondo Anief basterebbe adottare gli stessi parametri di accesso alla pensione previsti per i lavoratori delle forze armate, permettendo al personale della scuola, uomini compresi, di lasciare in ogni caso il lavoro a 62 anni e senza tagli all’assegno di quiescenza”.

