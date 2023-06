Riforma pensioni 2023/ Il problema dei divari territoriali

LE PAROLE DI TORTORELLI (UIL)

Il Segretario generale della Uil Basilicata Vincenzo Tortorelli, come riporta sassilive.it, ricorda che “il divario salariale aumenta le disuguaglianze tra le famiglie italiane e quelle con più difficoltà continuano a rimanere indietro, sole a confrontarsi con le difficoltà di questi tempi bui e senza adeguate protezioni sociali. È un ulteriore indicatore che il disegno di autonomia differenziata così come voluto dal Governo, con la proposta persino di consentire a Regioni del Nord di ‘premiare’ lavoratori pubblici con aumenti salariali, penalizzerebbe ulteriormente i nostri lavoratori. La realtà è che il lavoro dipendente non protegge più dai rischi, basta pensare che in povertà relativa si trova circa il 10% degli occupati. Inoltre, i pensionati, con pensioni medie di circa il 20% inferiori a quelle del Nord (per quanto riguarda le donne scendono di circa il 28% rispetto a quelle degli uomini), usati sempre come bancomat, sono tra quelli più esposti all’erosione del potere d’acquisto”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BERLUSCONI

Intervistato dal Giornale, l’ex Premier Silvio Berlusconi evidenzia che il percorso intrapreso dal Governo “è quello giusto, sul piano della riduzione della pressione fiscale (a proposito della riduzione del cuneo, ndr), dell’aumento delle pensioni più basse, della riforma della giustizia, delle infrastrutture, ad iniziare dalle grandi opere come il Ponte sullo Stretto. Tutte cose che in campagna elettorale avevo indicato come indispensabili e che ora il governo Meloni sta realizzando”. Per il leader di Forza Italia, “naturalmente ci vorrà tutta la legislatura, e noi siamo attivamente impegnati ad appoggiare e a sostenere con lealtà e spirito costruttivo l’Esecutivo per realizzare questi impegni”.

LA NOTA DI RONZULLI

Le parole di Berlusconi sono state commentate a stretto giro da Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, che in una nota evidenzia che “il nostro Governo sta cominciando a realizzare le riforme che dal ’94 il presidente Berlusconi ha indicato come necessarie, dalla riduzione delle tasse all’aumento delle pensioni minime, dal miglioramento della rete infrastrutturale alla riforma della giustizia. Questo è il traguardo che ci indica. Questo, il viaggio che abbiamo cominciato”. Intanto la Consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia Manuela Celotti, come riporta udineoggi.news, spiega che “fino a che non avremo il coraggio di rivedere e ampliare i servizi a supporto delle famiglie, asilo nido in primis, il problema dell’occupazione femminile e del gap sulle retribuzioni, sulla carriera e poi sulle pensioni non si supererà”.

