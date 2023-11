Riforma pensioni 2023/ Capone: non c’è disponibilità Governo a cancellare paletti

L’ANALISI DI CAPONE

Al termine dell’incontro di ieri con il Governo, l’Ugl, attraverso il Segretario generale Paolo Capone, ha evidenziato, come riporta Lapresse, che “non mi pare ci sia grossa disponibilità per trattare la cancellazione dei paletti su Opzione donna, Ape sociale e Quota 103. Su questo abbiamo invitato il governo a riflettere ancora”. “Il Paese aspetta delle risposte per chi fa lavori usuranti e per chi vuole andare in pensione prima di quanto dice la Legge Fornero”, ha aggiunto Capone secondo quanto riporta Agi. Intanto, come riporta viverepescara.it, il patronato Inca-Cgil della città abruzzese è riuscito a far recuperare ai pensionati che si sono rivolti presso i propri uffici per i controlli sugli importi erogati più di 128.000 euro dall’inizio dell’anno. Infatti, “la pensione percepita dal pensionato non è sempre quella a lui più favorevole, venendosi a determinare aumenti, a volte anche sostanziali, della rata mensile”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon evidenzia che “con a firma del decreto che dispone a partire dal 1 gennaio 2024 l’adeguamento delle pensioni all’inflazione, diamo un segnale importante per aiutare concretamente i pensionati più in difficoltà e scongiurare la perdita di potere d’acquisto degli assegni. Più soldi nelle tasche di chi, più di tutti, ha sofferto le conseguenze dell’inflazione: aumenti fino a 122 euro per gli assegni fino a quattro volte il minimo”. Il sottosegretario al Lavoro, come riporta Ansa, sottolinea che si tratta di “un aiuto concreto con cui il Governo dimostra ancora una volta l’attenzione nei confronti delle fasce più deboli”. Tuttavia, l’aumento non sarà uguale per tutti e diminuirà al crescere dell’importo degli assegni.

GLI IMPORTI EXTRA IN ARRIVO A DICEMBRE

Intanto, come ricorda la Uilpensionati, a dicembre i pensionati riceveranno l’anticipo del conguaglio della perequazione 2023. Infatti, tra il tasso di rivalutazione applicato a inizio anno (pari al 7,3%) e quello a consuntivo (pari all’8,1%), si è determinata una differenza che verrà corrisposta con la pensione di dicembre, ma anche in questo caso la percentuale del conguaglio sarà decrescente all’aumentare dell’importo degli assegni. La Uilp spiega anche che a dicembre, alcuni pensionati, nello specifico 346.000 con redditi particolarmente bassi, riceveranno l’importo aggiuntivo per il 2023 pari a 154,94 euro. Infine, oltre 150.000 pensionati con almeno 64 anni di età riceveranno la quattordicesima, anche in questo caso erogata a favore delle fasce più basse.

