Riforma pensioni 2023/ Cisal sollecita intervento per contributivi puri

LA POSIZIONE DELLA CISAL

Secondo la Cisal, “parlare di uscite anticipate e pensioni integrative è importante ma sono solo palliativi. Il vero problema è l’importo dell’assegno che verrà corrisposto ai pensionati futuri, integralmente disciplinati dal sistema contributivo, che subiranno uno svantaggio durissimo rispetto alle generazioni precedenti”. Come riporta Ansa, la delegazione Cisal rappresentata dai segretari confederali Massimo Blasi e Marcello Pacifico e dalla dirigente Mariarosa Calabretta, ha spiegato che “per noi l’obiettivo resta quello di condividere e definire interventi e soluzioni che portino ad una riforma strutturale del sistema pensionistico che, tuttavia, non potrà prescindere dall’incremento dell’occupazione e dei livelli retributivi, dalla riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva e da una corretta separazione tra previdenza e assistenza”. Secondo Pacifico, “dopo 41 anni di contributi bisogna garantire di andare in pensione con il massimo dei contributi che non possono essere inferiori all’80% dell’ultimo stipendio”.

RIFORMA PENSIONI/ La verità che il Governo dovrebbe dire ai sindacati

RIFORMA PENSIONI, NUOVI INCONTRI TRA GOVERNO E SINDACATI

Nell’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni tenutosi ieri, la ministra del Lavoro Marina Calderone ha spiegato che ci saranno degli incontri su alcuni temi specifici, come l’ampliamento dell’Ape social e l’incentivazione della previdenza complementare, con l’obiettivo di arrivare a settembre ad avere un quadro in vista della Legge di bilancio. Intanto il Centro studi di Unimpresa fa sapere che “è destinata a crescere di quasi 65 miliardi di euro la spesa per le pensioni in Italia, nei prossimi quattro anni, da oggi al 2026, in aumento del 22% rispetto al 2022. Il costo totale degli assegni pensionistici si attesterà a 318 miliardi nel 2023, in crescita di 21 miliardi (+7%) sullo scorso anno e il saldo salirà sistematicamente nei tre anni successivi, rispettivamente di 22 miliardi, 10 miliardi e 11 miliardi, per arrivare a quota 362 miliardi a fine 2026”.

POLITICHE ATTIVE/ Gli errori di Anpal e il vuoto lasciato dalla sua cancellazione

IL SENTIERO STRETTO PER IL GOVERNO

Complessivamente, “la spesa per le pensioni, che nel 2022 valeva il 15,6% del Prodotto interno lordo, attesa al 15,8% quest’anno, arriverà al 16,1% del Pil a fine 2026”. Il Presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, spiega quindi che “interventi sulle pensioni sono imprescindibili, ma occorre ragionare sui numeri per evitare di cullarsi su promesse poco realizzabili. Il Governo ha annunciato misure che hanno un costo di 10 miliardi sulle casse dello Stato, ma la disponibilità effettiva, al momento, è di appena un paio di miliardi. La traiettoria della spesa, senza queste nuove misure, è già in forte aumento e il sentiero, pertanto, è particolarmente stretto”. Forse anche per questo il Governo non si sbilancia sulle misure che intende adottare in vista del 2024.

DENTRO AI SONDAGGI/ C'è un Ministro in silenziosa ascesa (in un ruolo chiave)

