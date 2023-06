RIFORMA PENSIONI 2023/ La Uil attende risposte dal Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

La Uil è pronta all’incontro odierno tra Governo e sindacati, dal quale intende “capire se finalmente il Governo intende fare sul serio una riforma strutturale della legge Fornero sulle pensioni. Si sono persi mesi preziosi e solo grazie alla mobilitazione di Uil, Cisl e Cgil, il Governo ha riaperto il tavolo di confronto”. Il Segretario confederale Domenico Proietti ricorda le rivendicazioni della Uil: “Noi chiediamo una flessibilità di accesso alla pensione intorno a 62 anni, in linea con la media europea, facendo riferimento ai lavori gravosi e usuranti. Occorre, poi, pensare oggi alle future pensioni dei giovani, penalizzati dalla precarietà, attraverso una pensione di garanzia. Si deve ripristinare Opzione donna nella versione originale, valorizzare il lavoro di cura ai fini della contribuzione previdenziale e riconoscere un anno di anticipo per ogni figlio”.

FOOD DELIVERY/ Uber Eats lascia l'Italia. Cgil preoccupata per i lavoratori

L’ATTESA PER LE RISPOSTE DEL GOVERNO

Secondo la Uil, “bisogna, inoltre, avviare una campagna istituzionale di informazione sui fondi pensione, per favorire le adesioni anche con incentivi fiscali. Per le pensioni in essere, infine, è necessario eliminare, per tutte, il blocco della rivalutazione ed estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1.500 euro”. Proietti sottolinea anche che “il Governo conosce, da tempo, la nostra piattaforma”. Per questo motivo, “ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive. La Uil continua la mobilitazione nel Paese per far valere le ragioni dei lavoratori”. Tra i temi di cui forse si parlerà oggi c’è anche la sentenza della Corte Costituzionale relativa al pagamento del Tfs degli ex dipendenti pubblici.

POLITICHE ATTIVE/ Gli errori di Anpal e il vuoto lasciato dalla sua cancellazione

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Bonus registratori di cassa 2023/ In cosa consiste e chi può richiederlo? (26 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA