Riforma pensioni 2023/ Il “consiglio” di Boeri ai giovani

Come riporta bergamonews.it, la scorsa settimana a Nembro si è svolto il primo incontro della quarta edizione del festival Migliori di Così, il festival delle rinascite, che ha avuto come ospiti Tito Boeri e Nando Pagnoncelli. Tra i temi trattati anche quello delle pensioni, che dovrebbe essere un tema verso cui i giovani dovrebbero mostrare interesse, “in quanto il sistema pensionistico attuale prevede dei contributi da pagare a partire proprio dalla prima occupazione”. “Il consiglio di Boeri è stato quello di prediligere un lavoro con un salario minore, ma con contributi pensionistici maggiori a sfavore di un’occupazione con salario maggiore con contributi minori. Anche questo sistema, però, a causa dell’invecchiamento della popolazione sta diventando sempre meno sostenibile, e le riforme attuate per adattarlo al nuovo contesto sono minime e non sostanziali, e di conseguenza arginano solo in piccola parte il problema del disequilibrio tra lavoratori e pensionati a cui stiamo tendendo sempre più velocemente”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI SUL GENDER GAP

A proposito del gap di genere presente nelle pensioni, Michaela Camilleri, in un articolo pubblicato sul sito di Itinerari Previdenziali, evidenzia che “è indubbiamente vero che le donne rappresentano più della metà dei pensionati (circa il 52%) e percepiscono solo il 44% dell’importo lordo complessivamente erogato per pensioni (137.483 milioni di euro contro i 175.520 pagati agli uomini nel 2021), ma è altrettanto vero che “le pensionate registrano un maggior numero di prestazioni pro capite, in media 1,50 a testa contro le 1,32 degli uomini. Nel dettaglio, le donne rappresentano il 58,5% dei titolari di 2 pensioni, il 68,6% dei titolari di 3 pensioni e il 70,2% dei percettori di 4 e più trattamenti”, ma perlopiù di tratta di “prestazioni di importo mediamente più basso”.

L’IMPORTANZA DELL’OCCUPAZIONE FEMMINILE

L’autrice ricorda anche che “l’ordinamento italiano riserva in realtà alla platea femminile alcune piccole agevolazioni (dall’anzianità contributiva ridotta di un anno per la pensione anticipata passando agli ‘sconti’ per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo), come compensazione di una maggiore difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare che, anche per ragioni storiche e culturali, si traduce in nastri contributivi più brevi e frammentati” e che “il vero tema è veicolare adeguatamente la questione affinché si comprenda che migliorare la condizione lavorativa femminile è la vera chiave di volta per superare le disparità tra i generi anche in ottica pensionistica: servono innanzitutto misure e servizi, come quelli all’infanzia, che riducano la discontinuità delle carriere”.

