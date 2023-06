Riforma pensioni 2023/ Il problema del personale nella sanità

LE PAROLE DI TRIASSI

Intervistata dal Mattino, Maria Triassi, Presidente della Scuola di medicina dell’Università Federico II di Napoli, ricorda che “abbiamo una grave penuria di personale: da un lato medici relativamente giovani, neoassunti o al massimo 40enni, dall’altra colleghi alle soglie della pensione. Nelle aree critiche delle reti dell’emergenza poi lo spopolamento è aggravato dalla fuga di giovani e meno giovani che, appena possono, vanno nel privato o in altre discipline meno gravose e più gratificanti”. Tutti “gli sforzi fatti per allargare la platea degli accessi a medicina e alle specializzazioni e quelli prodotti per garantire una maggiore attrattività di queste discipline richiedono tempo. I pensionati per qualche anno potranno garantire la continuità della formazione sul campo colmando i vuoti”. Triassi evidenzia anche che “spesso un primario che va in pensione è all’apice delle sue conoscenze, ma non fa in tempo a formare e guidare i nuovi allievi”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI EBNER

Secondo Alfred Ebner, “bisogna urgentemente adeguare le pensioni tenendo conto dei reali consumi delle persone anziane”. Come riporta Ansa, il Segretario della categoria dei pensionati Cgil/Agb evidenzia che “visto le diseguaglianze in crescita, una volta riconosciuto il problema, ribadito non solo dal sindacato, ma ora anche dalla Banca d’Italia, serve aprire un confronto utile a migliorare la situazione a livello locale”. In particolare, va migliorata la situazione pensionistica affrontato il caro spesa delle bollette energetiche e tariffe dei servizi pubblici e calmierare i prezzi dei beni di consumo indispensabili. Per il sindacalista, una parte delle maggiori entrate fiscali dovute all’aumento dei prezzi potrebbero essere destinate a prestazioni sociali allargate a fasce di popolazione finora escluse.

LE PAROLE DI PIRAS

Secondo Ebner è necessario “aprire un tavolo sul potere d’acquisto nel suo insieme con la politica, le parti sociali e le associazioni coinvolte a partire da quelle dei consumatori”. Restando in ambito sindacale, Daniela Piras, Segretaria generale della Uiltec, come riporta Adnkronos, a conclusione dei lavori del consiglio territoriale della Uiltec di Frosinone, svolti ad Anagni, ha evidenziato che la sua federazione sarà “al fianco della Uil che ha deciso di continuare la mobilitazione e lo facciamo perché, nel merito, non abbiamo ricevuto risposte adeguate rispetto ai grandi temi che ci stanno a cuore: il fisco, le pensioni, il lavoro ma soprattutto le politiche industriali che in questo momento non ricevono risposte adeguate”.

