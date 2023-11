Riforma pensioni 2023/ I peggioramenti dall’anno prossimo secondo la Uil

LE PAROLE DI CARELLA

Tiziana Carella, Segretaria generale della Uilp Puglia, come riporta barilive.it, evidenzia che “le misure della legge di Bilancio non hanno dato risposte ai bisogni di pensionati e lavoratori, anzi questo Governo è riuscito nella missione impossibile di peggiorare la Legge Fornero, l’Ape Social e Opzione Donna, nulla ha fatto sul recupero del potere d’acquisto delle pensioni e sulla separazione dell’Assistenza dalla Previdenza, è per questo che il prossimo Primo dicembre scenderemo in piazza, a Bari, insieme alla Uil e alla Cgil, alla presenza del Segretario Generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in difesa dei diritti delle nostre pensionate e dei nostri pensionati, delle lavoratrici e dei lavoratori, per lottare per un lavoro certo, dignitoso e non precario per i tanti giovani pugliesi che altrimenti continueranno a scappare dalla nostra regione per cercare un futuro sicuro e degno.

RIFORMA PENSIONI, LE IPOTESI SULLA FLESSIBILITÀ

Il Sole 24 Ore spiega che la riforma delle pensioni “che il Governo conta di realizzare entro la fine della legislatura interverrà sicuramente sul delicato tema della flessibilità in uscita” e, come evidenziato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, la nuova Quota 103 “potrebbe essere vista come un primo esperimento, sulla base dei cui risultati ipotizzare un futuro canale di pensionamento flessibile, valido per tutti i lavoratori, con requisiti di accesso inferiori di due o tre anni a quelli ordinari di pensionamento (sia vecchiaia che anzianità) e calcolo contributivo integrale dell’assegno, oppure con requisiti di età e anzianità centrali rispetto ai quali permettere anticipi e posticipi sempre previa applicazione del calcolo contributivo integrale”.

IL CAMBIAMENTO POSSIBILE PER LE RIVALUTAZIONI

Resta, tuttavia, da capire, aggiunte il quotidiano di Confindustria, “se la flessibilità in uscita dovrà essere modellata su un sistema con un mix di età anagrafica (più elevata di quella attuale) e di anzianità contributiva o solo sul numero degli anni di versamenti effettuati. Questa seconda soluzione è, come è noto, quella alla quale guarda una parte della maggioranza, con in testa la Lega. Che punta tutto su Quota 41”. Infine, potrebbe essere rivista, dal 2027, “la rivalutazione delle prestazioni di carattere previdenziale e sociale, anche eventualmente cambiando l’indicatore di riferimento all’indicizzazione con il passaggio da quello utilizzato attualmente, il Foi, (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) al deflatore del Pil, che consente di depurare il Prodotto interno dalla crescita dei prezzi”.

