RIFORMA PENSIONI 2023/ I numeri dell’insostenibilità del sistema (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI GIULIANI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Paolo Giuliani spiega che “la spesa per pensioni è una posta di centrale importanza del bilancio dello Stato, ma è affetta da una sorta di schizofrenia: da una parte il numero delle pensioni è alto (le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall’Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni), a causa di scelte passate estremamente generose nei requisiti e nel metodo di calcolo (il numero di pensioni liquidate con il sistema retributivo è ancora maggioritario rispetto a quelle liquidate con il metodo contributivo introdotto dalla ‘riforma Dini’ nel 1995); d’altro canto, oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro. Il nostro è dunque un sistema né sostenibile né adeguato”.

CAOS MIGRANTI/ Sbarchi in altri porti italiani inevitabili, l’Ue è sempre in ritardo

L’IMPORTO DELLE PENSIONI CHE FA RIFLETTERE

Il giurista ritiene quindi “ragionevole che il Governo, per risolvere il dilemma sostenibilità-perequazione torni indietro dal sistema progressivo a fasce di reddito e riproponga il meccanismo dell’importo della pensione imponendo, eventualmente, un blocco temporaneo dell’adeguamento per i redditi più elevati. È probabilmente lo strumento più logico per conciliare la salvaguardia dell’equilibrio della finanza pubblica con le esigenze di equità”. Dal suo punto di vista “c’è poi un dato su cui riflettere: il 23 per cento dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese. Senza politica dei redditi e con l’inverno demografico il peso del sistema pensionistico verrà sempre di più sostenuto con il ricorso alle risorse erariali e sempre meno a quelle contributive”.

SPY FINANZA/ La mossa anti-dollaro di Cina e Russia che rischia di travolgerci

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ Nessun aumento a gennaio come promesso: cosa è successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA