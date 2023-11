Riforma pensioni 2023/ I passi positivi della nuova Quota 103 ricordati da Saccomanno (Lega)

LE PAROLE DI SACCOMANNO (LEGA)

Come riporta calabria7.it, il Commissario regionale della Lega Giacomo Francesco Saccomanno, commentando le misure di riforma delle pensioni contenute nella Legge di bilancio, afferma: “Più di 50mila potenziali pensionati, maggiore flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro e correzione di alcune criticità della legge Fornero. Questi sono i risultati ottenuti grazie alla nuova quota 103, una soluzione che la Lega, insieme al Governo di centrodestra, ha adottato. È confermata la volontà del Governo di superare la Legge Fornero, che non è mai stata contestata né dalla sinistra né dai sindacati. Questa è stata una vera e propria ingiustizia per molti lavoratori che, dopo tanti anni di sacrifici, si sono visti negare la possibilità di andare in pensione. I media di sinistra hanno fornito informazioni errate riguardo a una possibile quota 104, che in realtà non esiste. La Lega esprime totale soddisfazione e ha fiducia che ci saranno ulteriori miglioramenti nei prossimi anni con il Governo di centrodestra, mantenendo gli impegni presi con gli elettori”.

RIFORMA PENSIONI/ La manovra penalizzante che piace a Ue e agenzie di rating

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUI DIPENDENTI PUBBLICI PENALIZZATI

Come riportato da Ansa, in base alla Relazione tecnica che accompagna la Legge di bilancio, “le pensioni dei dipendenti pubblici interessate dalla modifica delle aliquote di rendimento sulla parte retributiva dell’assegno sono 31.500 nel 2024, 81.500 nel 2025 e 147.300 nel 2026 per poi crescere velocemente e e superare le 700mila unità dal 2039″. Complessivamente, “i risparmi al netto degli effetti fiscali sono di 11,5 milioni nel 2024, 43,2 nel 2025 e di 96,9 nel 2026 fino ad arrivare a 2,27 miliardi nel 2043”. Sul suo profilo Facebook, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto: “È inaccettabile che nella manovra di bilancio si preveda un meccanismo di ricalcolo che porterà ad una significativa riduzione delle pensioni dei medici. Da eroi della pandemia allo scippo”.

SPY FINANZA/ I pericoli multipli di fine anno per l'Italia

LA MODIFICA DELL’APE SOCIAL

Daniela Sbrollini, Senatrice di Italia Viva, rincara la dose, spiegando che “la manovra colpisce le pensioni di categorie fondamentali come quella dei medici, che è già in difficoltà. È assurdo innescare uno scontro con i camici bianchi: l’ultima cosa che ci serve, in un momento così complicato per la sanità italiana, è uno sciopero”. Senza dimenticare il rischio di “una fuga anticipata verso la pensione di quanti hanno i requisiti per evitare la decurtazione”. Intanto la Cia Toscana evidenzia che con la Legge di bilancio, non solo aumenta di cinque mesi il requisito anagrafico per l’accesso all’Ape social, che passa quindi a 63 anni e 5 mesi, ma “si cancella l’ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciuto nel biennio 2022-2023. Perderanno il diritto a prepensionarsi, pertanto, quelle 23 professioni incluse lo scorso anno”.

PREMIERATO/ Partiti e legge elettorale, i punti deboli di una riforma che ancora non c'è

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA