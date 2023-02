RIFORMA PENSIONI 2023/ Il nodo ancora irrisolto di Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DI MARINO

Secondo Mauro Marino, “destinare meno di un miliardo ad un tema che interessa milioni di cittadini italiani è dimostrare poco interesse su un tema che impatta fortemente sulla vita delle persone. Ma abbiamo un governo politico che sceglie a chi destinare i fondi di cui dispone. Ricordiamo solo che nel 2022 l’Erario ha incassato tra entrate tributarie e contributive ben 64 miliardi in più rispetto all’anno precedente e che il costo di Opzione Donna per un anno è inferiore ai cento milioni di euro. Quello che a questo punto è improcrastinabile, anche a seguito di quanto affermato dalla Ministra Calderone è una riforma complessiva e strutturale. È necessario però che si passi dalle parole ai fatti concreti e che si dia ai cittadini italiani che aspettano da troppi anni una legge previdenziale equa, duratura e con la certezza del diritto”.

SUPERBONUS/ La scelta del Governo per fermare a 110 miliardi l'impatto sul debito

IL NODO DI OPZIONE DONNA

L’esperto previdenziale, intervistato da pensionipertutti.it, ritiene che Opzione donna non verrà ripristinata nella forma vigente lo scorso anno, “perché altrimenti lo avrebbero già fatto nella legge di bilancio, ma saranno eventualmente attuati dei cambiamenti per alzare leggermente la platea delle donne interessate con l’impegno di intervenire nella prossima legge previdenziale magari inserendo sconti a donne con figlio concedendo maggiore flessibilità in uscita”. Marino spiega anche di apprezzare Quota 41, ma “quello che non mi piace è invece disattendere le promesse elettorali e spostare in avanti fino a cinque anni, con i governi ballerini che abbiamo in Italia, una promessa che era uno dei capisaldi dei partiti che hanno vinto le elezioni. Mi sa di presa in giro con il rischio concreto che le persone arrivino ai requisiti della legge Fornero prima che venga attuata quota 41”.

DA DRAGHI A MELONI/ La continuità italiana che Francia e Germania non hanno mostrato

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Mario Sechi nuovo portavoce di Giorgia Meloni?/ Chi è: da direttore AGI a P. Chigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA