RIFORMA PENSIONI 2023/ Opzione donna, nuovo pressing sul Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MASTROCINQUE E TERENZI

Come riporta Ansa, “dal 1° febbraio a oggi il patronato Inac Cia registra il flop della misura Opzione Donna che ha frenato la quasi totalità della platea di lavoratrici pronte ad uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. I rappresentanti del Patronato Inac Cia Alessandro Mastrocinque e di Donne in Campo Pina Terenzi chiedono quindi che la questione “torni al tavolo del ministro Calderone per correttivi immediati che possano riequilibrare le storture emerse”. “Consentire alle donne di anticipare l’uscita pensionistica riconoscendone l’importante ruolo di caregiver per poi tagliare l’assegno del 30 per cento è un atteggiamento gravemente vessatorio nei confronti di una parte del Paese indispensabile per la tenuta sociale”, spiega Terenzi.

IL PRESSING SUL GOVERNO PER OPZIONE DONNA

Per la Presidente di Donne in Campo, è discriminante anche la distinzione tra chi ha figli e chi no. Per questo “è ora di rivedere questa misura e renderla praticabile per tutte le donne”. Per Mastrocinque, quella del Governo è “una manovra tesa soltanto a fare cassa, e a rinviare l’uscita dal mondo del lavoro. Con questi parametri è stato acclarato un dato demoscopico, che misura il numero delle donne con figli che deve occuparsi dell’assistenza di un parente, di donne che hanno una invalidità riconosciuta importante, oppure di lavoratrici soggette a licenziamento. Il collo dell’imbuto troppo stretto non consente di guardare alla realtà del Paese e alle vere condizioni in cui vivono le famiglie oggi”. Vedremo quali saranno le decisioni del Governo su Opzione donna.

