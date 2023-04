Riforma pensioni 2023/ Anp-Cia: aumento minime non basta

L’ANALISI DI ANP-CIA

L’Anp-Cia evidenzia che ci sono voluti più di tre mesi “per capire gli effetti precisi della Legge di bilancio 2023 sulle pensioni. Il risultato conferma un piccolo passo avanti, ma per le minime il problema non è risolto”. Infatti, c’è un “incremento fino a 599,82 euro per gli ultra 75enni e di 572,20 per quelli di età inferiore. Quindi, pensioni minime più alte solo per il 2023 e 2024, del 6,4% per gli ultra 75enni e dell’1,5% per gli altri”. Un aumento del tutto insufficiente “a fronte di un’inflazione che viaggia quasi al 12% su base annua”. L’Associazione nazionale dei pensionati aderente alla Cia sottolinea che “le pensioni minime sono ancora ben lontane dai 780 euro, l’ammontare di quelle di cittadinanza. Inoltre, Anp-Cia “è preoccupata per la tassazione sulle pensioni per le quali non sono previste diminuzioni di sorta, mantenendo complessivamente un carico fiscale fra i più elevati d’Europa”. Infine, “è ancora in bilico la questione ‘Opzione donna’, di cui si conferma la forte penalizzazione, e non ci sono segnali per la pensione di garanzia destinate ai giovani”.

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DOPO IL DEF

Con l’approvazione del Def è diventato chiaro che la riforma delle pensioni all’insegna di Quota 41 non potrà essere realizzata quest’anno, ma sarà un obiettivo di legislatura. Tuttavia, come spiega Il Sole 24 Ore, “con lo stop atteso a fine anno della sperimentazione annuale di Quota 103 il Governo con la prossima manovra dovrà comunque adottare almeno una nuova misura-ponte. Che potrebbe essere la proroga della stessa possibilità di pensionamento anticipato con 41 anni di versamenti e almeno 62 anni d’età. Una soluzione che non sembra però affascinare troppo la Lega”. Infatti Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ha detto: “Non ci accontentiamo di una proroga della quota 103, il nostro obiettivo è quello di arrivare a quota 41, e migliorare quello che è stato fatto nella scorsa legge di bilancio”.

IL COSTO DEI VITALIZI ALLA CAMERA

Intanto, analizzando la sentenza del Collegio di appello di Montecitorio presieduto dall’avvocato Andrea Colletti relativa ai vitalizi dei deputati, Il Fatto Quotidiano spiega che essi “solo negli ultimi quarant’anni sono costati alla Camera un occhio della testa e non è un’iperbole: in totale oltre 4 miliardi e mezzo di euro se si sommano, a valori attualizzati, tutti gli importi corrisposti agli ex deputati dall’amministrazione di Montecitorio dal 1981 ad oggi. Un salasso micidiale specie se confrontato con le trattenute subite nello stesso arco temporale dai deputati, a titolo di contributo previdenziale: poco più di 320 milioni di euro, roba da far saltare per aria il bilancio di qualunque istituto previdenziale.

