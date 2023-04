Riforma pensioni 2023/ Quota 41, Urso: abbiamo altre priorità

LE PAROLE DI URSO

Ieri il Governo ha approvato il Def 2023, tema al centro della puntata di Porta a porta in cui è stato ospite Adolfo Urso. Come riporta Il Tempo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha risposto anche a una domanda su Quota 41, che di fatto non è tra le misure contemplate dal Documento di economia e finanza, spiegando che “noi abbiamo una priorità che è quella di sostenere imprese e famiglie. La priorità è sostenere i ceti più svantaggiati e lo abbiamo fatto anche per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale sia nella manovra economica sia con il prossimo passo che faremo. Poi ovviamente dovremo affrontare anche i problemi che riguardano l’equità pensionistica, ma siamo un Governo pragmatico, concreto prudente”. Urso ha aggiunto che “per il momento stiamo pensando a confrontarci con la Commissione europea per capire come possiamo utilizzare la flessibilità che ci è stata promessa su capitoli di spesa necessari e progetti facilmente cantierabili”, “se riusciamo a ottenere questa flessibilità allora sì che si crea un’altra prospettiva di crescita”.

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUL GENDER GAP

Come riporta Il Sole 24 Ore, a fine marzo a Roma si è tenuto un seminario dal titolo “Le scomode cifre dell’Italia delle donne”, cui hanno partecipato anche Giuliano Cazzola ed Elsa Fornero. Con l’occasione sono stati diffusi nuovi dati relativi alla disparità di genere che dal mercato del lavoro si traslano poi alle pensioni. In particolare, “nel 2021 il reddito pensionistico medio lordo mensile delle circa 3 milioni di pensionate italiane di vecchiaia era di 1.321,14 euro, contro 1.970,19 euro dei circa 5 milioni di pensionati maschi. Il cosiddetto “differenziale di genere” è il 32,9%: significa che rispetto alla media del totale dei pensionati di vecchiaia, gli uomini percepiscono il 32,9% in più”. Un divario che deriva da carriere discontinue e redditi più bassi dei colleghi.

IL PROBLEMA NEL MERCATO DEL LAVORO

Inoltre, secondo i dati, si stima che la situazione femminile “non varierà nei prossimi anni se non si agisce oggi sul lavoro femminile delle ultra-quarantenni. Attualmente il numero delle lavoratrici è minore rispetto ai lavoratori uomini, con retribuzioni più basse e quindi fra 20 anni nel 2044 si stima che anche le future pensionate di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) diminuiranno rispetto ai pensionati maschi, contrariamente a quanto avviene oggi. Nel 2039 si verificherà un picco di circa 2,5 milioni di pensionati in più di entrambi i sessi rispetto al 2021. Sono i baby boomer, i numerosi nati tra il dopoguerra e il 1965, che da attivi diventano pensionati, a fronte di nascite previste da Istat fino al 2044 sotto i 400.000 nati l’anno; dopo il 2044 il sistema tenderà a riequilibrarsi automaticamente, ma nel frattempo si dovrà reggere l’urto”.

