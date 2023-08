Riforma pensioni 2023/ Lo Spi-Cgil spinge per un intervento sulle quattordicesime

LE PAROLE DI VALENTINI

Lo Spi-Cgil di Fermo ricorda la difficile situazione dei pensionati di fronte ai continui rincari. Il Segretario generale provinciale, Maurizio Valentini, come riporta Il Resto del Carlino, spiega che “la crisi incrementa la povertà, il carovita ha eroso il potere di acquisto di salari e pensioni. Le famiglie non arrivano più a fine mese, non pagano le bollette, saltano i pasti e rinunciano a curarsi. La situazione sta proprio peggiorando”. Anche perché “nella provincia di Fermo 34mila prestazioni pensionistiche, pari al 59,4% del totale sono inferiori a 750 euro al mese (stessa incidenza a livello regionale): dunque, 6 pensionati su 10 percepiscono un importo che non consente loro di superare la soglia della povertà”. Nadia Offidani, responsabile provinciale previdenza dello Spi–Cgil, evidenzia che “come sindacato pensionati abbiamo avanzato alcune proposte. Per le pensioni basse occorre rivalutare la 14esima mensilità e allargare la platea dei beneficiari”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARO

Francesco Cavallaro evidenzia che “l’attuale sistema pensionistico italiano poggia le sue basi su una contraddizione di fondo data da un anomalo innesto del metodo di calcolo contributivo, su un sistema a ripartizione, che abbasserà sempre di più l’importo degli assegni“. Ciò, secondo il Segretario generale della Cisal, significa che “in questo scenario concentrarsi solo sull’età pensionabile, e magari prodigarsi per l’uscita anticipata di qualche decina di migliaia di lavoratori in più nel prossimo biennio, rischia di tradursi in una battaglia di retroguardia. Anche la previdenza complementare, da molti, indicata come una panacea, rappresenta un puro palliativo. Noi crediamo sia necessaria una riforma radicale”.

LE INDICAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CISAL

In questo senso, come riporta agenpress.it, Cavallaro indica che bisognerebbe cercare “di garantire una pensione dignitosa secondo uno schema univoco, basato su un nuovo coefficiente per la rivalutazione dei montanti contributivi, che, per coerenza, dovrebbe corrispondere al tasso di rivalutazione del Tfr e su una valutazione di congruità dell’assegno pensionistico effettuata all’atto del collocamento in quiescenza, richiedendo correttivi nel caso in cui esso risultasse inadeguato, in primis attraverso una progressiva detassazione dell’assegno percepito”. Indicazioni che, molto probabilmente, verranno sottoposte al Governo nell’ambito del confronto con le parti sociali sulla riforma delle pensioni. Bisognerà poi vedere se verranno in qualche modo prese in considerazione dall’Esecutivo.

