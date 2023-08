RIFORMA PENSIONI 2023/ Le ripercussioni dello stop al Rdc (ultime notizie 4 agosto)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CARELLA

Tiziana Carella spiega che “la notizia che dal 1° gennaio 2024, anche la misura della pensione di cittadinanza, verrà abolita, non ci lascia assolutamente tranquilli. Si rischia uno tsunami sociale, per i nostri tanti pensionati che arrancano ad arrivare a fine mese, a causa di pensioni sempre più basse, erose da anni di tagli e mancata perequazione, da un tasso di inflazione galoppante, attestatosi nel mese di luglio intorno al 6%, condizionato ancora dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, e da quello dei prezzi dei beni di primo consumo che si attesta ancora a +10,4%”. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la Segretaria generale della Uil Pensionati Puglia evidenzia che “l’eliminazione del Rdc avrà certamente ripercussioni negative importanti, anche per i nostri pensionati e le nostre pensionate”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Il coraggio che manca per i veri provvedimenti necessari

LE CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE DEL RDC

Tra l’altro si tratta di persone che “da sempre svolgono un fondamentale ruolo di ammortizzatore sociale e sono il vero welfare familiare, sostenendo economicamente le famiglie dei propri figli inoccupati o disoccupati, collaborando nel lavoro di cura dei nipoti, lavoro gratuito e necessario per consentire alle donne di andare a lavorare. Siamo purtroppo abituati alla politica dei due tempi, dove si elimina nell’immediato una misura di sostegno e se ne promette una sostitutiva di cui al momento i perimetri sono ancora vacui ed indefiniti. I pensionati pugliesi, sono stanchi di essere bersaglio facile, dei tagli e dei mancati adeguamenti ai loro assegni pensionistici, della riduzione di servizi sociali e sanitari pubblici, vogliono essere rispettati e ascoltati”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Uilp contro l'ingiustizia del blocco delle indicizzazioni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI 2023/ L’ingiustizia sulle rivalutazioni affrontata dalla Uilp (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA