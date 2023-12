Riforma pensioni 2023/ Il costo per lo Stato di 317,5 miliardi dal 2022 al 2024

L’ALTA SPESA PER LE PENSIONI

L’Ufficio Studi della Cgia di Mestre spiega che “tra pensioni, stipendi, consumi intermedi, sanità, assistenza, etc., ogni anno il nostro Paese registra una spesa pubblica superiore di oltre cinque volte il Pnrr”. Il punto è che “nel 2023 le uscite dello Stato supereranno, in termini assoluti, i mille miliardi di euro, ma, a differenza del Pnrr – che tra il 2021 e la metà del 2026 ci permetterà di investire poco più di 194 miliardi – non c’è la stessa attenzione della politica e dell’opinione pubblica su come vengono spese queste risorse pubbliche”. In particolare, “tra il 2022 e il 2024, in termini assoluti, la spesa pubblica italiana si attesta stabilmente poco sopra i mille miliardi di euro. La componente più importante è quella di parte corrente (costituita dal pagamento delle pensioni, delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, dalla sanità, etc.), che incide, al netto degli interessi sul debito, attorno al 90 per cento circa della spesa totale. La voce più onerosa è riconducibile alle pensioni che ci ‘costano’ 317,5 miliardi di euro”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ROMANO

Felice Romano, Segretario generale del primo sindacato del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, il Siulp, spiega che il suo sindacato “si riconosce totalmente nella posizione espressa nella manifestazione di sabato scorso dal Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra relativamente alla necessità che l’esecutivo riveda la legge di stabilità in merito alla rivalutazione delle pensioni e abroghi l’art. 33 dell’emanando testo al vaglio del Parlamento. Giacché non è possibile continuare ad ignorare le aspettative dei pensionati che, nel rispetto delle regole fissate dal decisore politico hanno versato sino al 50% del proprio stipendio con regole che dovevano garantire il potere d’acquisto e che oggi, ancora una volta vengono disattese”. ”

GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 33

Per le donne e gli uomini in uniforme questo taglio sulla percentuale di rivalutazione per la tutela del potere di acquisto, è ancora più penalizzante e corre il rischio di annullare anche tutti gli sforzi che il governo ha fatto per reperire i fondi per il rinnovo contrattuale e riconoscere la specificità del nostro comparto. Un comparto che proprio sul versante pensionistico, risulta ancora più penalizzato atteso i requisiti richiesti per continuare l’attività lavorativa”, aggiunge Romano, che evidenzia come, “nel fare appello al Governo affinché riveda l’articolo 33, siamo stati e saremo insieme alla Cisl in tutte le iniziative che intraprenderà per ripristinare la tutela delle pensioni e affermare un atto di giustizia sociale non più rinviabile”.

