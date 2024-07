Gli ultimi eventi politici, soprattutto internazionali, non hanno avuto evidenti ricadute sulle intenzioni di voto in Italia stando agli ultimi sondaggi politici. In particolare, c’è quello Ipsos che evidenzia come, ad esempio, lo scontro sull’Europa non smuova i consensi. Dopo le elezioni europee, sono riprese le rilevazioni per le Politiche, con conseguenti discrepanze rispetto anche all’ultima tornata elettorale, legata soprattutto alla partecipazione diversa rispetto alle precedenti elezioni nazionali. Comunque, il sondaggista Nando Pagnoncelli, che è presidente di Ipsos, sottolinea sulle colonne del Corriere della Sera come il primo partito italiano, Fratelli d’Italia (Fdi), abbia perso pochi decimali, attestandosi al 27,9%.

Il secondo partito tra quelli di maggioranza è Forza Italia, che recupera due decimali e sale all’8,8%, invece per la Lega si può parlare di un crollo, perché è poco meno di un punto, quindi è scesa all’8%, che è una percentuale decisamente inferiore anche rispetto alle Politiche di due anni fa. L’ipotesi di Nando Pagnoncelli è che le polemiche su Vannacci e Patrioti per la vicepresidenza potrebbero aver contribuito.

SONDAGGI POLITICI: LE VARIAZIONI NELL’OPPOSIZIONE

I sondaggi politici scattano una fotografia anche sull’opposizione, in particolare Ipsos mostra che il Pd perde pochi decimali rispetto al mese scorso ed è al 22,6%, mentre è in crescita M5s che conferma il trend di ripresa rispetto ai risultati europei, arrivando al 13% che però è comunque un risultato più basso delle Politiche di due anni fa.

Invece, Alleanza Verdi Sinistra (Avs) si conferma, attestandosi al 6,4%. Stabilità anche per +Europa (1,6%) e Italia Viva (2,3%) che insieme danno la stessa percentuale ottenuta da Stati Uniti d’Europa alle europee, mentre cresce leggermente Azione, che è al 3% e quindi si avvicina al risultato europeo.

SONDAGGI POLITICI: LE VALUTAZIONI DEI LEADER

Per quanto riguarda invece la valutazione del governo Meloni e della premier stessa, l’esecutivo è a 43 come indice di approvazione, perdendo un punto, lo stesso perso dalla presidente del Consiglio che è a 44. Lievissime le variazioni per gli altri leader, ma fa eccezione il vicepremier Antonio Tajani, leader di Forza Italia, che invece perde due punti e scende a 33.

Secondo Nando Pagnoncelli di Ipsos potrebbe aver pesato la scarsa visibilità attuale rispetto alla campagna elettorale e/o le polemiche recenti con l’alleato Matteo Salvini. Gli altri leader politici, comunque, sono stabili: Elly Schlein è al secondo posto (31), a seguire Giuseppe Conte (31), dopo Tajani ci sono Matteo Salvini (23) e Matteo Renzi (13).