RIFORMA PENSIONI 2023/ Inps pronta al pagamento dei primi assegni di Quota 103

RIFORMA PENSIONI, INPS PRONTA CON QUOTA 103

Come ricorda Avvenire, “il 1° aprile l’Inps pagherà le prime pensioni maturate con Quota 103. L’Istituto di previdenza ha precisato (circolare 27 del 10 marzo) le condizioni richieste dalla legge per questo pensionamento, che assume la denominazione ufficiale di ‘pensione anticipata flessibile’”. Il quotidiano della Cei evidenzia anche che “Quota 103 non ha cancellato definitivamente i pensionamenti con le precedenti Quote 100 e 102, che restano ancora disponibili con proprie caratteristiche”.

In particolare, Quota 100 “è ancora accessibile per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi che hanno raggiunto 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2021. Anche qui occorre attendere 3/6 mesi dopo la maturazione dei requisiti, ma il tempo ormai trascorso dal 2021 ha assorbito questo originario freno alla pensione”. Invece, per quanto concerne Quota 102, resta “disponibile con 64 anni di età e 38 di contributi, raggiunti entro il 31 dicembre 2022, dai dipendenti e dagli autonomi”.

