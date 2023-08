Riforma pensioni 2023/ Scuola dell’infanzia, anticipo non per tutti

LA PRECISAZIONE SUGLI IMPORTI DEI SIMULATORI DI PENSIONE

Tramite le risposte fornite a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro alle domande poste all’Esperto pensioni dai lettori del sito di Repubblica viene ricordato che i risultati forniti dai simulatori sull’importo delle future pensioni, compreso quello fornito dal portale dell’Inps, “sono intesi per tutte le quote al lordo del prelievo fiscale, sia per le quote retributive che per quella contributiva. Il montante è stato adeguato in via previsionale, mentre i coefficienti di trasformazione sono già stati consolidati per il biennio 2023-2024”. Inoltre, viene ricordato che “lo status di insegnanti di scuola di infanzia non rientra nelle condizioni di lavoratori addetti a mansioni usuranti ai sensi del Dlgs. 67/2011. In riferimento ai lavoratori precoci, tale lavorazione rientra nell’elenco della L. 205/2017 (Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili Nido) per accedere all’anticipo pensionistico a 41 anni di contributi riservati a coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione da lavoro prima dei 19 anni di età”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAVALLARO

Come riporta corrieredellacalabria.com, secondo il Segretario generale della Cisal Francesco Cavallaro, in Italia “serve più lavoro di qualità ed una riforma complessiva del sistema previdenziale che dia dignità a chi ha lavorato una vita e renda meno fosco il futuro delle nuove generazioni. Il quadro normativo attuale, in tale prospettiva, si mostra inadeguato e ingiustamente punitivo: la tenuta del sistema infatti implica un blocco del ricambio generazionale. Parlare di uscite anticipate e pensioni integrative è importante ma sono solo palliativi. Il vero problema è l’importo dell’assegno che verrà corrisposto ai pensionati futuri, integralmente disciplinati dal sistema contributivo, che subiranno uno svantaggio durissimo rispetto alle generazioni precedenti”.

LE SOLUZIONI CHE GUARDINO ANCHE AI GIOVANI

Cavallaro, ospite di Radio Onda Verde, evidenzia che “per noi l’obiettivo resta quello di condividere e definire interventi e soluzioni che portino ad una riforma strutturale del sistema pensionistico che, tuttavia, non potrà prescindere dall’incremento dell’occupazione e dei livelli retributivi, dalla riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva e da una corretta separazione tra previdenza e assistenza. Ci ritroviamo da una parte i lavoratori che hanno paura di andare in pensione per il taglio all’assegno previsto dal sistema contributivo e dall’altra i giovani che, di conseguenza entrano sempre più tardi e ad intermittenza nel mondo del lavoro. Giovani che secondo le ultime proiezioni, infatti, potrebbero andare in pensione a 74 anni, oltretutto con assegni bassissimi”.

