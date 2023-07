Riforma pensioni 2023/ La protesta dei poliziotti per i coefficienti di trasformazione

LA MANIFESTAZIONE DEL SILP-CGIL

Oggiè in programma una manifestazione del Silp-Cgil, che, come riporta linkoristano.it, vedrà anche un sit-in davanti alla prefettura di Oristano. Tra le ragioni della mobilitazione del sindacato Italiano Lavoratori di Polizia della Cgil, anche interventi specifici di riforma delle pensioni per il comparto. Infatti, il sindacato spiega che “l’aumento degli importi delle pensioni rappresenta una priorità per lavoratrici e lavoratori di polizia che andranno in quiescenza con sistema contributivo o misto, per i quali si profila una riduzione fino al 20-30% dello stipendio percepito in servizio. Urge un incremento dei coefficienti di trasformazione, avviando senza più rimandi un tavolo con le OO.SS. per l’utilizzazione del Fondo pensione costituito con la legge di bilancio 2022, che va implementato con ulteriori risorse economiche. Altresì va garantita l’immediata corresponsione della pensione dal primo giorno di quiescenza. Inoltre, è necessario un intervento che garantisca anche al nostro settore, attraverso i fondi pensioni negoziali, la possibilità di aderire alla previdenza complementare”.

RIFORMA PENSIONI 2023, LE PAROLE DI GANGA

Distinguendosi ancora una volta da Cgil e Uil, la Cisl, valuta positivamente l’incontro di ieri sulle futuri pensioni di giovani. Il Segretario confederale Ignazio Ganga spiega di aver posto all’attenzione dei tecnici del ministero del Lavoro “i problemi dell’adeguatezza dell’assegno pensionistico che riguardano sia le pensioni future dei giovani, sia le pensioni in essere”. La Cisl, inoltre, “ha ribadito i contenuti della proposta sulla pensione contributiva di garanzia indicata nella piattaforma unitaria sulla previdenza. La radice della previdenza deve rimanere il lavoro e quindi è importante tutelare il lavoro di qualità correttamente retribuito. Bisogna però anche essere realisti, la flessibilità del lavoro porta spesso discontinuità e basse retribuzioni”.

LE RICHIESTE PER CHI AVRÀ PENSIONI POVERE

Dunque, la Cisl ritiene “necessario ed urgente” che “lo Stato si ponga il problema di chi avrà pensioni povere. La proposta è quindi una pensione che garantisca un importo minimo collegato con i contributi versati, con i periodi di lavoro di cura, con quelli di formazione e con lunghi periodi di disoccupazione. Bisogna valorizzare la proattività del lavoratore ma anche tutelarlo quando, nonostante l’impegno, ha avuto una carriera debole che si riflette sulla pensione. Allo stesso modo andranno scongiurati comportamenti elusivi e evasivi dei contributi previdenziali”. Per quanto riguarda le pensioni in essere, va confermata “anche per il 2024 l’integrazione straordinaria prevista per chi ha più di 74 anni, misura che scade a dicembre 2023”, oltre a prevedere la rivalutazione piena degli assegni e ampliare la platea dei beneficiari della quattordicesima.

