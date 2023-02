RIFORMA PENSIONI 2023/ La richiesta di Porta (Pd) sull’accordo Italia-Brasile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PORTA

Fabio Porta evidenzia la necessità di “rinnovare l’accordo bilaterale tra Italia e Brasile, e non solo, sul riconoscimento dei contributi pensionistici per chi emigra all’estero e ha lavorato per un periodo in Italia”. Il deputato del Pd eletto all’estero, come riporta Askanews, spiega infatti di aver ricevuto segnalazioni da docenti universitari italiani che insegnano “preoccupati per i loro futuri diritti” e che “per denunciare il problema e sensibilizzare il Governo italiano hanno scritto ai ministeri degli Affari esteri, dell’Economia e delle Finanze e dell’Università” senza però ricevere “riscontri positivi alle loro rivendicazioni”. “Abbiamo a che fare con una discriminazione alla quale lo Stato italiano, ritengo, deve assolutamente porre rimedio, nonostante i costi che ciò potrebbe comportare”, aggiunge Porta.

L’INVITO AL GOVERNO MELONI

Considerato “che non è giuridicamente possibile introdurre una legge nazionale ad hoc per ovviare al problema perché le convenzioni bilaterali sono strumenti giuridici internazionali concordati dai soli Paesi contraenti con accordi bilaterali specifici e sovranazionali che devono essere approvati dai Parlamenti dei rispettivi Paesi, l’unica soluzione è la modifica delle singole convenzioni bilaterali”, spiega ancora Porta, sottolineando che “nel caso del Brasile sono necessari interventi politici anche da parte di noi parlamentari eletti nella Circoscrizione estero per sollecitare il Governo italiano e i ministeri competenti a riprendere i negoziati – iniziati e poi abbandonati – per il rinnovo della convenzione tra i due Paesi (convenzione oramai obsoleta per svariati motivi)”.

