RIFORMA PENSIONI 2023/ Dopo le regionali un freno a Quota 41? (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DELLE ELEZIONI

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il risultato delle elezioni regionali dovrebbe rafforzare Fratelli d’Italia nel Governo, a scapito di Lega e Forza Italia. “Non è escluso, ad esempio, che sulla riforma delle pensioni, destinata nelle intenzioni del Carroccio ad aprire rapidamente la strada a Quota 41, l’esecutivo si muova con maggiore circospezione, anche per non aprire un altro fronte con Bruxelles”. Il quotidiano di Confindustria spiega che intanto prosegue il lavoro per dare un futuro all’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. Tra i temi da affrontare anche quello del prepensionamento di parte di 600 ex operai ancora in Cig. I sindacati, sempre secondo il quotidiano di Confindustria, hanno evidenziato la necessità di sveltire le pratiche relative alla certificazione dei lavori usuranti per coloro che hanno lavorato in catena di montaggio.

LA NOVITÀ DEL DECRETO SUL PNRR

Ansa, invece, evidenzia che, “accantonata durante l’esame del Milleproroghe, potrebbe tornare nel dl sulla governance del Pnrr la possibilità per la Pubblica amministrazione fino al 2026 di assegnare incarichi di vertice retribuiti al personale in pensione, ma solo se conferiti da organi costituzionali. Come viene spiegato, la misura, ad esempio, si applicherebbe alla presidenza dell’Istat. A quanto si apprende, la modifica è stata introdotta nelle ultime ore nella bozza che verrà vagliata nel preconsiglio, in vista del Cdm che si dovrebbe tenere giovedì. Il conferimento degli incarichi è previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti”. Il Sole 24 Ore spiega che oltre alla presidenza dell’Istat e del Cnel, “possono essere molte le poltrone nobili potenzialmente occupate dai pensionati”, tra cui agenzie ministeriali e Authority.

