Riforma pensioni 2023/ Rinviata scadenza su attività notturne e usuranti

LA SCADENZA RINVIATA DAL MINISTERO

Come ricorda Avvenire, il ministero del Lavoro ha rinviato la scadenza della segnalazione del datore di lavoro in merito alla rilevazione dei lavoratori di notte e delle attività usuranti dal 31 marzo al 17 aprile. Di fatto, “il datore di lavoro ha l’obbligo di segnalare alla Direzione provinciale del lavoro, all’Inps e all’Inail i nominativi degli addetti, facendoli così rientrare nelle tutele della previdenza”, più nello specifico della possibilità di poter andare in pensione a 61 anni e 7 mesi (con almeno 35 anni di anzianità) nel 2024. Il quotidiano della Cei, evidenzia che “invece il termine per la comunicazione del lavoro cosiddetto ‘a catena’ rimane fissato entro 30 giorni dal suo inizio. Intanto, è normalmente in corso il pensionamento agevolato per gli “usurati” che hanno chiesto la certificazione preventiva all’Inps lo scorso anno maturando i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023”.

RIFORMA PENSIONI, LA NOTA DI USB

Come riporta l’edizione abruzzese del Messaggero, l’Usb, ricordando che Stellantis e Fiom, Uilm, Fim, Uglm, Fismic e Aqcfr hanno raggiunto un accordo per un contratto di espansione nello stabilimento di Atessa (ex Sevel), con cui potranno andare in pensione 120 lavoratori su base volontaria con 40 nuove assunzioni tra gli addetti che oggi operano in somministrazione, spiega che “più che di espansione si tratta di contratto di contrazione dell’occupazione. Pur comprendendo le ragioni di quei lavoratori che potranno uscire in anticipo dal 40ennale e durissimo sistema delle catene di montaggio per essere accompagnati alla pensione, non possiamo non sottolineare che l’accordo osannato è un arretramento occupazionale”.

I CONTI SUI POSTI DI LAVORO ALL’EX SEVEL

Il sindacato di base evidenzia infatti che i circa 120 posti di lavoro in meno “vanno ad aggiungersi agli 800-900 persi, negli ultimi due anni, con la mancata conferma degli staff leasing e interinali e ai 300/400 trasfertisti”. Inoltre, “i 40 lavoratori che verranno assunti sarebbero dovuti essere stabilizzati da tempo. Cosa c’è di positivo in tutto questo? Cosa c’è da rallegrarsi se negli ultimi anni questa fabbrica ha visto ridursi di circa il 20% i dipendenti? Troviamo tutto ciò preoccupante per il futuro del plant di Val di Sangro, che presumibilmente vedrà la perdita di altri posti a causa della meccanizzazione delle produzioni e del passaggio progressivo ai veicoli elettrici”. Senza dimenticare “l’avviamento del sito in Polonia, a Gliwice, dove vengono realizzati ugualmente furgoni”.

— — — —

