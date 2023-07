Riforma pensioni 2023/ Cgil contro il Governo: non ha dato alcuna risposta

LA CGIL CONTRO IL GOVERNO DOPO L’ULTIMO CONFRONTO

L’incontro tra Governo e sindacati di ieri non è stato positivo secondo la Cgil. La Segretaria confederale Lara Ghiglione, come riporta Ansa, spiega che dopo sette mesi di incontri “non siamo ancora in grado di dire ai lavoratori quando e come potranno aver accesso alla pensione. In assenza di risposte la previdenza resterà una delle tante ragioni della nostra mobilitazione che ci riporterà in piazza in autunno”. La sindacalista evidenzia che “oltre a non aver avuto risposte sulla pensione di garanzia per i giovani, anche durante l’incontro odierno sul tema della flessibilità in uscita abbiamo esplicitato le richieste della nostra piattaforma unitaria sulla previdenza, senza alcun riscontro da parte del Ministero. Evidentemente il Governo ha capito di non poter rispettare gli impegni che il centrodestra ha assunto durante la campagna elettorale, quando prometteva alle elettrici e agli elettori di farli accedere alla pensione con i 41 anni di servizio o il superamento della legge Fornero”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI INNOCENTI

Il Presidente dell’Anp-Cia di Grosseto, Giancarlo Innocenti, spiega che “ci troviamo a constatare con amarezza che la promessa di un recupero sostanzioso per le pensioni, tanto agognato, si è risolto in una manciata di euro, lasciando i nostri pensionati agricoli in difficoltà, con pensioni misere spesso sotto la soglia di sussistenza”. Dal suo punto di vista, “la mancanza di una soglia minima adeguata che noi avevamo indicato in 780 euro, con riferimento al reddito di cittadinanza, ci lascia a chiederci se sia davvero accettabile che i nostri agricoltori pensionati, che hanno dato tanto al nostro Paese e hanno versato i contributi, siano costretti a vivere al di sotto di questo limite”.

LA POSIZIONE DELL’ANP-CIA

A proposito della situazione difficile degli anziani, l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani ricorda che “siamo in una fase storica in cui aumentano le situazioni di disagio sociale e di povertà delle famiglie, che non si risolvono solo con iniziative isolate, seppur apprezzabili, come la recente social card ‘Dedicata a te’ e destinata agli acquisti di beni alimentari di prima necessità, ma di modesta entità e con criteri di parzialità”. Piuttosto, “servono seri interventi strutturali, come l’aumento delle pensioni minime; politiche di contrasto vero al disagio sociale; un sistema efficiente di servizi, a cominciare dalla sanità, per garantire equilibrio, giustizia sociale e uguaglianza dei diritti”.

