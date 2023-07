Riforma pensioni 2023/ La possibilità di unificare i contributi maturati in vari Paesi europei

LE PAROLE DI BILLI

Simone Billi, deputato Lega della Circoscrizione Estero-Europa, come riporta Ansa, ha spiegato che è possibile riuscire a far unificare i contributi previdenziali maturati in vari Paesi europei “in funzione chiaramente della legislazione del Paese dove una persona risiede e lavora, in funzione anche del caso specifico”. È importante, però, l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, “in quanto è obbligatoria per legge ma non prevede delle sanzioni specifiche. Io metto sempre in guardia gli italiani che me lo chiedono. Il rischio è che si debba pagare la doppia imposizione fiscale, sia nel Paese in cui si lavora sia in Italia, perché se non si è iscritti all’Aire l’agenzia delle entrate può scoprire la persona che lavora all’estero che non è iscritta e chiedere il pagamento delle tasse non solo nel paese di residenza, ma anche in Italia. Quindi è un grosso rischio che un italiano all’estero non deve correre e quindi l’iscrizione all’Aire deve essere effettuata al più presto”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DE POLI

Antonio De Poli ha partecipato all’Assemblea Anap-Cia di Padova, evidenziando che “gli agricoltori sono le sentinelle dei nostri territori, custodi in grado di tutelare l’ambiente e la biodiversità. Dobbiamo difendere il loro lavoro perché il settore primario è quello che dà la vita, che ci lega alla nostra terra”. “Vedere le persone anziane come una risorsa delle nostre comunità: è questa la rivoluzione culturale che ci attende. Bisogna promuovere, in primis politiche per l’invecchiamento attivo”. “Partendo da questo presupposto dobbiamo rivedere le politiche di welfare e di assistenza socio-sanitaria. L’aumento delle pensioni minime, inserito nell’ultima Manovra, è certamente un passo in avanti. Ora dobbiamo proseguire in questa direzione, con un intervento strategico strutturale sulle pensioni”, ha detto il Senatore dell’Udc nel suo intervento.

LA RICHIESTA SULLE MINIME

La presidente di Anp-Cia Veneto, Giovanna Gazzetta, come riporta padovaoggi.it, ha invece ricordato la richiesta al Governo della sua associazione di aumentare “la minima ad almeno 780 euro al mese o, comunque, ad un importo non inferiore a quanto indicato dall’Ue riguardo la soglia di povertà”. “Sono molte, in realtà, le questioni sul tavolo. Su tutte, negli ultimi anni le pensioni hanno perso qualsiasi potere d’acquisto. Serve ridurre il carico fiscale su di esse, che è superiore alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente. La parola chiave è dignità. Non si tratta di una mera questione economica. L’anziano è anzitutto una risorsa, e non un peso per la società. Motivo per cui le Istituzioni sono chiamate a stare vicini ai pensionati con misure concrete: la sanità pubblica, tra gli altri temi, dev’essere davvero per tutti”, ha aggiunto Gazzetta.

