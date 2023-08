Riforma pensioni 2023/ D’Alessandro (Cisl): recuperare risorse per aumentare gli assegni

LE PAROLE DI D’ALESSANDRO (CISL)

Secondo il Coordinatore della Cisl Molise Antonio D’Alessandro, “è giusto aver deciso di tassare gli extra profitti delle banche, intervento sollecitato da tempo dalla Cisl adesso va allargato alle altre multinazionali (energia, digitale, logistica) per recuperare risorse da impegnare ad alzare salari, retribuzioni, pensioni e a ridurre il peso delle tasse ai lavoratori, pensionati e sostenere le famiglie sui mutui per le prime case”. Come riporta quotidianomolise.com, il sindacalista spiega anche l’importanza della proposta di legge d’iniziativa popolare della Cisl sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese “e per questo siamo e saremo in mobilitazione fino a dicembre per informare e comunicare ai lavoratori, pensionati, cittadini i contenuti del provvedimento legislativo. Vediamo molta adesione e sostegno delle persone nei luoghi di lavoro e nel territorio sulla nostra iniziativa ma anche autorevoli espressioni del mondo accademico e universitario, dell’imprenditoria, dei partiti che guardano con interesse a questo sentiero: non può che farci piacere”.

RIFORMA FISCALE/ Osnato: più semplificazione per arrivare alla flat tax entro il 2027

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIORDANO

Rispondendo a un lettore della Verità che lamenta come l’assoggettamento del reddito da pensione ad aliquota progressiva Irpef rappresenti una “tassazione non solo iniqua ma vergognosa nei confronti di chi dopo aver maturato il diritto ad usufruire il trattamento pensionistico (e quindi aver già versato regolarmente contributi e tasse sul reddito prodotto durante l’attività lavorativa) si vede nuovamente tassare la pensione come se fosse un reddito da lavoro”, Mario Giordano ricorda che nella legge delega sulla riforma fiscale, recentemente approvata dal Parlamento “c’è sicuramente l’indicazione di alzare la soglia per cui i pensionati non pagano tasse, che attualmente è fissata a 8.174. Ma se ho capito bene dovrebbe essere unificata con quella dei dipendenti (quindi portata a 8.500 euro)”.

Riforma fiscale e pro-community tax, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro con Blangiardo, Leo e Osnato

LA TASSAZIONE CHE PESA SUI PENSIONATI

Il giornalista evidenzia che si tratta, però, di “davvero poca cosa, se si pensa che in Germania la no tax area per i pensionati è fissata a 16.00 euro. Del resto è noto che i pensionati italiani pagano le tasse più alte d’Europa: su una rendita di 20mila euro, qui si paga il 20,5% contro l’8,7 del Regno Unito, l’8,3 per cento della Germania e il 7,3 per cento della Francia”. Giordano fa anche un esempio praticando, spiegando che “un pensionato da 1500 euro al mese, da noi paga 600 euro di tasse. In Germania appena 60. Quindi la ringrazio, caro Gian Pietro, per aver sollevato la questione. E spero che qualcuno al Governo, delega o meno, trovi una risposta adeguata”. Vedremo se effettivamente questa risposta arriverà nei prossimi mesi o meno.

Molteni (Lega): "Boom di migranti da Tunisia, ma ora più rimpatri"/ "Minori sono un problema"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA