Riforma pensioni 2023/ I sindacati LI.SI.PO e PNFD contro il Governo Meloni

LE PAROLE DI DE LIETO E PICARDI

I Segretari generali nazionali delle organizzazioni sindacali LI.SI.PO. e PNFD. Antonio de Lieto e Franco Picardi, come riporta altovicentinonline.it, “esprimono la propria preoccupazione per l’ulteriore impennata inflazionistica che si è abbattuta sul nostro Paese. Aumenti che colpiscono maggiormente le fasce sociali più deboli. In questo contesto dove il costo della vita è salito alle stelle lor signori governanti devono impegnare la mente per pensare a come venire incontro ai milioni di pensionati che percepiscono pensioni sempre più misere, ai 7 milioni di italiani che vivono in povertà estrema ed ai tanti ‘invisibili’ che hanno come letto il marciapiede e come tetto il cielo, giammai pensare a farsi fotografare su uno dei tanti lidi balneari nel corso di una partita a carte. Certo costui non ha il problema di come arrivare a fine mese, di come fare la spesa e di come pagare le bollette ecc. ecc. Il governo Meloni a parere delle OO.SS. è distante ‘anni luce’ dai problemi di milioni di italiani che patiscono la fame. Il Governo Meloni a giudizio delle predette OO.SS. è giunto al ‘capolinea’ per cui è cosa buona e giusta ‘voltare pagina’”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

A proposito delle misure di riforma delle pensioni che potrebbero entrare nella Legge di bilancio, Claudio Durigon, intervistato dal Corriere della Sera, spiega che molto dipenderà “dal quadro macroeconomico che emergerà dalla Nota di aggiornamento al Def che presenteremo tra un mese. La proroga degli strumenti attuali di flessibilità in uscita è l’ipotesi minima. Ma noi contiamo di poter fare di più. Abbiamo avuto già un primo confronto con il ministero dell’Economia e stiamo ragionando su diverse ipotesi, secondo le risorse che avremo a disposizione”. Il sottosegretario al Lavoro ritiene che “sarebbe bene aumentare le categorie che possono accedere all’Ape sociale, così come dovremo approfondire le ipotesi che prevedono di anticipare il pensionamento in cambio del calcolo contributivo di tutto l’assegno”.

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI

Intanto Maurizio Landini, intervistato da Repubblica, non esclude uno sciopero generale della Cgil: “Lo decideranno lavoratori, pensionati e giovani che consulteremo a settembre su un documento di proposte precise. Il loro voto ci darà forza per continuare la mobilitazione partita a maggio quando il primo confronto con la Premier ha prodotto solo una serie di tavoli finti”. Il Segretario generale della Cgil ritiene sia fondamentale “rendere strutturale il taglio del cuneo contributivo, rivalutando in automatico le detrazioni di lavoratori e anche pensionati all’inflazione”. Il quotidiano romano, sempre a proposito della Legge di bilancio, evidenzia che “mancano tra i 15 e i 20 per raggiungere gli obiettivi “promessi”, dal taglio al cuneo alle pensioni (Opzione donne, Ape sociale, minime a 600 euro per gli over 75), fino alla detassazione di tredicesime e straordinari”.

