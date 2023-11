Riforma pensioni 2023/ I rendimenti in crescita dei fondi

I DATI DELLA COVIP

Come riporta Il Sole 24 Ore, l’ultimo monitoraggio trimestrale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) evidenzia che i rendimenti dei fondi pensione sono in aumento e “crescono anche del 3% gli iscritti, del 6% i contributi e le risorse destinate alle forme di previdenza complementare, che lo scorso settembre hanno toccato quota 215 miliardi con un aumento di 10 miliardi rispetto al mese di dicembre del 2022”. In particolare,“nei primi nove mesi del 2023 i rendimenti medi dei fondi pensione sono stati del 2,2% per i fondi pensione negoziali, del 3% per i fondi pensione aperti e del 3,6% per i Pip nuovi a fronte di una rivalutazione del Tfr dell’1,5%. Le risorse destinate alle prestazioni a fine settembre del 2023 totalizzano 215 miliardi di euro rispetto ai 205 miliardi di dicembre 2022 (+4,7%)”. Dai dati emerge anche che “alla fine del terzo trimestre del 2023, le posizioni in essere presso le forme pensionistiche complementari sono 10,6 milioni”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TOSI

Flavio Tosi auspica che, come ha lasciato intendere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, ci possa essere la possibilità di modificare la misura di riforma delle pensioni che interviene sulle aliquote di rendimento delle quote retributive di alcuni dipendenti pubblici. Secondo il deputato di Forza Italia, come riporta daily.veronanetwork.it, infatti, si tratta di un intervento “sbagliato e anche dannoso per lo stesso Ssn, perché entro due mesi ci troveremo con migliaia di medici in fuga, che per prudenza avevano presentato istanza prima dell’entrata in vigore di questa tagliola”. Per l’ex Sindaco di Verona, “non vale la pena per 200-300 milioni di introiti provocare un danno così grave alla sanità pubblica. Già ci sono liste d’attesa infinite e pochi medici, non possiamo perderne altre migliaia. Al contrario, bisogna incentivare i medici a restare”.

LA CRITICA DI PIRRO

Ma Elisa Pirro va all’attacco dell’Esecutivo, definendolo “di dilettanti allo sbaraglio”. La Senatrice di M5s, come riporta Adnkronos, sottolinea, infatti, che “dopo che i medici del Ssn hanno annunciato lo sciopero a causa della folle norma inserita in Legge di bilancio con cui si tagliano le loro pensioni, ora Lega e Fdi parlano di non meglio precisate modifiche da apportare durante il passaggio della stessa alla Camere, purché ‘a saldi invariati’. Ma ci rendiamo conto? Hanno litigato per due settimane su una Manovra che la Meloni in persona si era vantati di aver approvato in un’ora e adesso devono mettere ‘una pezza’ su un tema su cui, peraltro si erano già sollevate polemiche nei giorni della circolazione incontrollata delle bozze”.

