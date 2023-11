Riforma pensioni 2023/ La crescita delle risorse gestite dalle Casse di previdenza e Fondi pensione

I DATI DELLA COVIP

Dai dati della Covip emerge, come viene spiegato in una nota, che il risparmio previdenziale intermediato da Casse di previdenza e Fondi pensione a fine 2022 ha raggiunto 309,4 miliardi di euro, il 16,2% del Pil di cui 103,8 miliardi di euro fanno capo alle Casse di previdenza. Dal 2011 al 2022 le risorse complessive del settore a valore di mercato sono cresciute di 48,1 miliardi, pari in media al 5,8% su base annua”. Va detto, però, che “le 5 casse di dimensioni più grandi detengono il 75,3% dell’attivo totale; sull’intero periodo di osservazione, tali Casse hanno mostrato tassi di crescita dell’attivo in media pari al 6,7% su base annua, un livello superiore a quello generale. Gli investimenti domestici delle Casse di previdenza ammontano a 36,9 miliardi di euro, il 35,6% delle attività; la percentuale risulta in aumento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2021; gli investimenti non domestici si attestano a 49,7 miliardi, corrispondenti al 48% del totale, 2 punti percentuali in meno rispetto al 2021.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BANDECCHI

Stefano Bandecchi, in una nota i cui contenuti vengono riportati da Ansa, evidenzia che è “incredibile come per l’ennesima volta il governo Meloni abbia smentito se stesso, non mantenendo fede a una delle promesse che aveva fatto in campagna elettorale: abolire la legge Fornero e tutelare i pensionati. Con la nuova manovra di bilancio andare in pensione non sarà infatti più facile, ma per assurdo più difficile con il passaggio da Quota 103 a Quota 104 e l’introduzione di meccanismi per penalizzare l’uscita dal lavoro. Per non parlare, infine, dell’ennesima beffa per i Millennials che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 e per i quali l’orizzonte pensionistico arriva a 71 anni”.

Il Sindaco di Terni aggiunge che “gli effetti del calo demografico mettono già a rischio il sistema pensionistico italiano: con queste scelte non si fa però che accelerare questo processo, continuando a offrire agli italiani una visione di breve periodo che in nessun modo può dare risposta ai problemi che attanagliano il nostro mercato del lavoro”. Dal suo punto di vista l’Italia potrà resistere “solo se entro il 2033 avremo almeno 530mila nascite all’ anno, sennò purtroppo sarà solo un museo a cielo aperto e niente di più”. Marco Silvestroni, Senatore di Fratelli d’Italia, sottolinea invece che “il Governo ha come obiettivo di legislatura la revisione della disciplina sui pensionamenti. Un obiettivo che verrà perseguito con un approccio serio, di riforma, senza interventi spot e con attenzione ai più fragili”.

